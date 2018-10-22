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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 45. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

    Erdoğan'a hakaretten yargılanan ODTÜ'lüler hakim karşısında

    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye
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    Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 6 Temmuz 2018'deki mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin 4'ü ODTÜ'lü, biri pankartı bastığı belirlenen 5 kişi hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan davada sanık avukatları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetini geri çektiğini belirterek beraat talep etti. Dava 4 Nisan 2019'a ertelendi.

    Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Burak Akdemir, Dilan Can Yıldırım, Furkan Efe Dikmen, Özge Kayaaslan ve Şahin Dereağzı ile sanık avukatları katıldı. Sanık yakınları da duruşmayı kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

    Tayyipler Alemi karikatürü
    © Fotoğraf : Twitter
    Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencilere açtığı davayı geri çekti
    Sanıklardan Şahin Dereağzı, esnaf olduğunu ve suça konu pankartın dükkanında basıldığını söyledi. Dereağzı, "Mezuniyet töreninden dolayı iş yerim çok yoğundu. Çıktının içeriğine dikkat etmedim. Diğer sanıkları tanımıyorum. Eylemlerine iştirakım yok" dedi.

    Sanık Furkan Efe Dikmen, eyleminin suç olduğunu bilmediğini söyledi. Pişman olduğunu belirten Dikmen, beraat istedi. Burak Akdemir de pankartı hazırlarken internette yaptıkları aramada, söz konusu karikatürün suç sayılmadığına dair mahkeme kararına ilişkin haberler gördüklerini söyledi. Hakaret kastı taşımadıklarını ifade eden Akdemir, pişman olduğunu belirterek beraat talep etti.

    ERDOĞAN'IN ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİĞİ BELİRTİLEREK, BERAAT TALEP EDİLDİ

    Sanıklardan Dilan Can Yıldırım da eylemin suç olduğunu bilmediğini, üzgün ve pişman olduğunu belirtti. Özge Kayaaslan ise pankartın hazırlanması sürecine dahil olmadığını, kendi pankartını almak için aracıyla kırtasiyeye gittiğinde öğrencilerin içeriğini bilmediği söz konusu pankartı araca koyduğunu, bu pankartla birlikte başka öğrencilerin pankartını taşıdığını söyledi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Goran Tomasevic
    Erdoğan, 'Tayyipler Âlemi' pankartı açan ODTÜ'lü öğrencileri çaya davet etti
    Sanık avukatları, müvekkillerinin eyleminin ifade hürriyeti içinde değerlendirilmesi gerektiğini, pankarttaki karikatürün suç teşkil etmediğine dair kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayetini geri çektiğini belirterek beraat talep etti.

    Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak, öğrencilerin taşıdığı pankarttaki karikatürle ilgili soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin, varsa soruşturmanın akıbetinin sorulmasına hükmetti.

    Sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve duruşmadan vareste tutulmalarına karar veren mahkeme, davayı 4 Nisan 2019'a erteledi.

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    Etiketler:
    cumhurbaşkanına hakaret, ODTÜ, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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