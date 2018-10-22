HDP'li Bilgen: 280 dolarlık asgari ücret Avrupa'nın neresinde var?

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, emeklilikte yaşa takılanlar ve asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tavır koyanlar, Avrupa'daki insan ömrü ile Türkiye'deki ortalama yaşam süresini karşılaştırıyor mu? Türkiye'de asgari ücret 280 dolara indi. 280 dolarlık asgari ücret Avrupa'nın neresinde var?" diye sordu.

HDP Grup Başkan Vekili Bilgen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünün Suudi yetkililerce açıklanmasını değerlendirdi.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik yok

Bilgen, "Bu konuyla ilgili daha fazla zaman kaybetmeden olayın nasıl gerçekleştiğine, kimin ne kadar ve hangi aşamada bilgisi olduğuna dair somut, inandırıcı, ikna edici açıklamalar bekliyoruz. Konunun son derece ciddiyetsiz ve sorumsuz açıklamalarla örtülmeye çalışılması halinde, sadece Suudi yönetimi veya Türkiye'deki misyon temsilciliği değil; süreci bu şekilde yönetmeyi tercih eden herkes suç ortağı olacak" diye konuştu.

HDP'li Bilgen, emeklilikte yaşa takılanların durumunun Avrupa ülkeleriyle kıyaslanmasını da eleştirerek, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tavır koyanlar, Avrupa'daki insan ömrü ile Türkiye'deki bir insanın ortalama yaşama süresini karşılaştırıyor mu? Avrupa'daki ücretlerle Türkiye'deki ücretleri karşılaştırıyorlar mı? Sadece çalışma süresiyle ilgili bir karşılaştırma yapıp, kamuoyuna yanıltıyorsunuz. Türkiye'deki asgari ücretin reel uluslararası karşılığı 280 dolarlara inmiştir. 280 dolarlık bir asgari ücret, Avrupa'nın neresinde var? Bütün partileri emeklilikte yaşa takılanlar konusunda kararlı, tutarlı ve ısrarlı davranmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.