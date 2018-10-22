Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait araç Sultangazi'de bulundu

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araç, Sultangazi'de bir otoparkta bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

DHA'nın haberine göre, Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı Mercedes marka araç Sultangazi'de bir otoparkta bulundu.

Aracı başkonsoloslukta görevli bir Türk sürücünün, Kaşıkçı'nın kaybolmasından birkaç gün sonra otoparka bıraktığı belirtildi.

Konsolosluk yetkilileriyle varılacak mutabakatın ardından diplomatik plakalı araçta inceleme yapılacağı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında daha önce konsolosluğa ait olan tüm araçlarda inceleme yapılmıştı.