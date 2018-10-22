Kaymakam Safitürk'ün özel kalem müdürüne 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün öldürüldüğü saldırıya ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Safitürk'ün özel kalem müdürü 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Makamında bombalı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'le ilgili 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı dava duruşmasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan eski Kaymakamlık Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet, 28 yıl hapis cezası verdi.

Diğer 14 sanık hakkında ise, Kaymakam Safitürk'ün öldürülmesi suçlamasından beraat kararları verildi.