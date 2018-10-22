Hulusi Akar: Ege'de Türkiye'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyondan herkes vazgeçmeli, kaçınmalıdır" dedi.
Akar, Polatlı'daki Ateş Serbest 2018 faaliyetinin 'seçkin gözlemci gününün' tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, etkileyici ve başarılı bir faaliyetin gerçekleştirildiğini belirtti.
Hem siyasi ve ekonomik hem de teknolojik ve askeri bakımdan çok çeşitli gelişmelerin, yeniliklerin, değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini kaydeden Akar, "Bu durum küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrar sorununu da maalesef beraberinde getirmektedir. Belirsizlik, risk ve tehditlerle dolu böyle bir coğrafyada ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması her an harekata hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduyla mümkündür" diye konuştu.
'ORDUMUZ HAİNLERE KORKU VERMEYE DEVAM EDECEKTİR'
Bakan Akar, "15 Temmuz alçaklığına, ihanetine rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri donanımı, disiplini yüksek, görev bilincine sahip iyi yetişmiş nitelikli personeliyle görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek güce sahiptir. Bu haliyle ordumuz dosta güven, düşmana yani hainlere korku vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
TSK'nın FETÖ, PKK/YPG ve IŞİD gibi örgütlerle mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:
"Bölücü terör örgütünü tamamen bitirmek maksadıyla kararlılıkla sürdürdüğümüz bu operasyonlarda bu zamana kadar 'girilemez' denilen yerlere girilmiş, 'ulaşılamaz' denilen yerlere ulaşılmıştır. Sadece son 2 ayda yurt içi ve sınır ötesinde kara ve hava kuvvetlerimizin yaptığı operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere yaklaşık 450 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi ve özellikle kırmızı listede bulunan elebaşlarının isimlerinin birer birer çizilmesi, örgüt üzerinde büyük bir baskı, yıkıcı bir etki oluşturmuş, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Bundan sonra da gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecektir. En son terörist de etkisiz hale getirildiğinde görevimiz tamamlanacaktır. Terör bitmeden durmak yok."
'HERKES HESABINI BUNA GÖRE YAPSIN'
Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi isteği ve kazan-kazan anlayışında olduğunu her fırsatta dile getirdiğini anlatan Akar, şunları kaydetti:
"Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyondan herkes vazgeçmeli, kaçınmalıdır. Milletimizin bağrından çıkan ve aynı zamanda Peygamber Ocağı olarak da bilinen Silahlı Kuvvetlerimiz Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs adasında uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın herkes hesabını buna göre yapsın."
Akar, Münbiç ve İdlib'teki faaliyetlerin kararlılıkla devam ettiğini de vurgulayarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yılık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri ve bu anlayışıyla anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır" ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Akar, sözlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile vatan toprağının bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitleri ve kahraman gazilerini yad ederek tamamladı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)