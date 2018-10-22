Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Andımız'ın kaldırılmasına ilişkin gerekçeler ortadan kalkmış değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısının ardından düzenlenen basın açıklamasında öğrenci andının kaldırılmasının iptaline ilişkin "Danıştayın kendisini yürütmenin yerine koyması ve karar vermesi söz konusu. Hukuki sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

© AA / Murat Kula Kalın: Suudi Arabistan'ın teklifiyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı

"Menbiç yol haritasının önemi vurgulandı. Trump ile görüşmede FETÖ ile mücadele de görüşüldü. Trump, İdlib Mutabakatı nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. ABD ile Gaziantep'teki eğitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Kaşıkçı cinayetinin önümüzdeki günlerde aydınlatılması hakkında konuşuldu."

BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

"Cumhurbaşkanımız MHP'yi hedef almadı. Ortada ya yanlış anlaşılma ya da çarpıtma var. Özensiz hazırlanan bir af yasasına atıf yapıyordu."

DANIŞTAY'IN 'ANDIMIZ' KARARI

"Milli kimliğin en geniş ve kuşatıcı şekilde ifade edilmesi gayet doğaldır. O gerekçeler ortadan kalkmış değil. Danıştayın kendisini yürütmenin yerine koyması ve karar vermesi söz konusu. Hukuki sürecin takipçisi olacağız."

KAŞIKÇI CİNAYETİ

"Otoparkta bulunan araçla ilgili inceleme yapıldı. Delillerin ve bilgilerin toplanması önem arz ediyor. Cumhurbaşkanımızın baştan beri koyduğu çizgi nettir. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması hedefimiz ve görevimizdir. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak."

DOĞU AKDENİZ'DEKİ TACİZ

"Bizim açımızdan bir ihlal söz konusu değil. Oradaki her hangi bir tasarruf Türkiye ve Kıbrıs Türkleri dikkate alınmadan atılan adımlara müsaade etmemiz söz konusu değil. Gemilerimizin sondaj çalışmaları devam edecek."

CHP HİSSELERİ

"CHP'nin hisseleri konusunda bugüne kadar bir ya da iki belge üzerinden tartışıldı. Bunlara ilişkin de faydalı tartışmalar açtığımızı düşünüyoruz."