Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Andımız'ın kaldırılmasına ilişkin gerekçeler ortadan kalkmış değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde:
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ
BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR
"Cumhurbaşkanımız MHP'yi hedef almadı. Ortada ya yanlış anlaşılma ya da çarpıtma var. Özensiz hazırlanan bir af yasasına atıf yapıyordu."
DANIŞTAY'IN 'ANDIMIZ' KARARI
"Milli kimliğin en geniş ve kuşatıcı şekilde ifade edilmesi gayet doğaldır. O gerekçeler ortadan kalkmış değil. Danıştayın kendisini yürütmenin yerine koyması ve karar vermesi söz konusu. Hukuki sürecin takipçisi olacağız."
KAŞIKÇI CİNAYETİ
DOĞU AKDENİZ'DEKİ TACİZ
"Bizim açımızdan bir ihlal söz konusu değil. Oradaki her hangi bir tasarruf Türkiye ve Kıbrıs Türkleri dikkate alınmadan atılan adımlara müsaade etmemiz söz konusu değil. Gemilerimizin sondaj çalışmaları devam edecek."
CHP HİSSELERİ
"CHP'nin hisseleri konusunda bugüne kadar bir ya da iki belge üzerinden tartışıldı. Bunlara ilişkin de faydalı tartışmalar açtığımızı düşünüyoruz."
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