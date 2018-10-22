MHP'li vekil: Sevsinler böyle ittifakı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına cevap veren MHP'li Cemal Enginyurt, "Bürokraside MHP düşmanlığı devam etsin. MHP'nin her teklifine çemkirerek tepki göster. Sonra 'aman ittifakı bozma' de. Sevsinler böyle ittifakı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Devlet Bahçeli'ye yönelik "Açıklamalarını yanlış ve nezaketten uzak buluyoruz. Tekrarlanmamalı" şeklindeki sözlerine MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan cevap geldi.

Sosyal medya hesabından Çelik'e tepki gösteren Enginyurt, AKP'nin MHP'yi ve MHP'lileri görmezden geldiğini belirterek "Sevsinler böyle ittifakı" şeklinde paylaşımda bulundu.

Enginyurt'un paylaşımı şöyle:

"MHP mensubu olanları İş Kura bile başlatma. Ülkücü Öğretmenden İlkokul Müdürü yapma. Bürokraside MHP düşmanlığı devam etsin. MHP'nin her teklifine çemkirerek tepki göster. Andımız serbest kaldı diye Danıştay'a diklen. Sonra aman İttifakı bozma de. Sevsinler böyle ittifakı."

MHP mensubu olanları İş Kura bile başlatma.

Ülkücü Öğretmenden İlkokul Müdürü yapma.

Bürokraside MHP düşmanlığı devam etsin.

MHPnin her teklifine çemkirerek tepki göster.

Andımız serbest kaldıı diye Danıştaya diklen.

Sonra aman İttifakı bozma de.

Sevsinler böyle ittifakı. — Cemal Enginyurt (@enginyurt052) 22 Ekim 2018

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