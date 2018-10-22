MHP'li Semih Yalçın'dan AK Parti Sözcüsü Çelik'e yanıt: Kırmızı çizgimiz, Devlet Bahçeli'dir

"Sayın Cumhurbaşkanının af konusundaki son beyanlarına MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından Twitter üzerinden karşılık verilmesi üzerine Ak Parti Sözcüsü Çelik, alelacele bir basın toplantısı düzenleyerek ortaya çıkan şüphe ve belirsizliği gidermeye çalışmıştır" diyen Yalçın, Çelik'in açıklamalarının yeni bir tartışmanın kapısını araladığını belirtti.
9."Cumhurbaşkanımıza— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) October 22, 2018
gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızıçizgisidir." diyenlere
cevabımız; “MHP’nin kırmızı çizgisinin, Milliyetçi
Hareketin lideri Devlet Bahçeli olduğunu” hatırlatmak şeklinde olacaktır.
'SAYIN GENEL BAŞKANIMIZIN SÖZLERİ, SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN ŞAHSINA YÖNELİK OLMAYIP İDDİA EDİLEN SÖZLERİNE VE İFADELERİNEDİR'
Sayın Genel Başkanımızın sözleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizatihi şahsına yönelik olmayıp söylediği iddia edilen sözlerine ve ifadelerinedir. MHP'nin değerlendirmeleri, işte bu doğrultuda net bir siyasi tavrın ortaya çıkmasını temin etmek üzere kamuoyuna yansıtılmıştır.
Yalçın, "Ak Parti sözcüsünün, "Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır" şeklindeki ifadelerini şiddetle reddederiz. Bu ülkede hiç kimse Sayın Genel Başkanımıza nezaket dersi vermeye kalkamaz. Sayın genel başkanımızın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına gösterdiği saygı milletimizin malumudur. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ittifak ve af konusundaki açıklamalarıyla parti sözcülerinin beyanları arasındaki belirgin sezgi, seviye ve anlayış farkı partimizce görmezden gelinmemiştir" yorumunda bulundu.
Yalçın, Çelik'in "Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızıçizgisidir" sözlerine ilişkin olarak ise, "MHP'nin kırmızı çizgisinin, Milliyetçi Hareketin lideri Devlet Bahçeli olduğunu hatırlatmak şeklinde olacaktır" dedi.
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