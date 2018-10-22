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    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

    MHP'li Semih Yalçın'dan AK Parti Sözcüsü Çelik'e yanıt: Kırmızı çizgimiz, Devlet Bahçeli'dir

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in af tartışmalarına ilişkin sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af konusuna ilişkin açıklamaları ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin değerlendirmelerine ilişkin yorumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

    "Sayın Cumhurbaşkanının af konusundaki son beyanlarına MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından Twitter üzerinden karşılık verilmesi üzerine Ak Parti Sözcüsü Çelik, alelacele bir basın toplantısı düzenleyerek ortaya çıkan şüphe ve belirsizliği gidermeye çalışmıştır" diyen Yalçın, Çelik'in açıklamalarının yeni bir tartışmanın kapısını araladığını belirtti.

    'SAYIN GENEL BAŞKANIMIZIN SÖZLERİ, SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN ŞAHSINA YÖNELİK OLMAYIP İDDİA EDİLEN SÖZLERİNE VE İFADELERİNEDİR'

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    Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı son açıklama, sellemehüsselam yazılmamış, laf olsun diye kaleme alınmamıştır. Sayın Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya cevap mahiyetindedir. Twitter'da yer alan cümlelerinde de Sayın Erdoğan'ın şahsını hedef alan bir ifade kullanılmamış, doğrudan kendisinin sarf ettiği sözler analiz edilmek suretiyle cevap verilmiştir. Sayın Genel Başkanımızın sözleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizatihi şahsına yönelik olmayıp söylediği iddia edilen sözlerine ve ifadelerinedir. MHP'nin değerlendirmeleri, işte bu doğrultuda net bir siyasi tavrın ortaya çıkmasını temin etmek üzere kamuoyuna yansıtılmıştır" ifadelerini kullandı.
    Sayın Genel Başkanımızın sözleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizatihi şahsına yönelik olmayıp söylediği iddia edilen sözlerine ve ifadelerinedir. MHP'nin değerlendirmeleri, işte bu doğrultuda net bir siyasi tavrın ortaya çıkmasını temin etmek üzere kamuoyuna yansıtılmıştır.

    Ömer Çelik
    © AA / Evrim Aydın
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    Yalçın, "Ak Parti sözcüsünün, "Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır" şeklindeki ifadelerini şiddetle reddederiz. Bu ülkede hiç kimse Sayın Genel Başkanımıza nezaket dersi vermeye kalkamaz. Sayın genel başkanımızın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına gösterdiği saygı milletimizin malumudur. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ittifak ve af konusundaki açıklamalarıyla parti sözcülerinin beyanları arasındaki belirgin sezgi, seviye ve anlayış farkı partimizce görmezden gelinmemiştir" yorumunda bulundu.

    Yalçın, Çelik'in "Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızıçizgisidir" sözlerine ilişkin olarak ise, "MHP'nin kırmızı çizgisinin, Milliyetçi Hareketin lideri Devlet Bahçeli olduğunu hatırlatmak şeklinde olacaktır" dedi.

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    Etiketler:
    Af tartışmları, Twitter, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), AK Parti, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye
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