Kadıköy'de bir kişi önüne geleni bıçakladı: 9 yaralı

Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, önüne gelen kişileri rastgele bıçaklaması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayın saat 19.00 sıralarında Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldiği bildirildi.

Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, önce kasap dükkanında bulunan 3 kişiyi ardından kaldırımda yürüyen 6 kişiyi olmak üzere 9 kişiyi bıçaklayarak kaçtı.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, şüpheli kaçarken ayağı kırık bir şekilde D 100 Karayolunda yakalanarak gözaltına alındı.