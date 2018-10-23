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00:44 23 Ekim 2018
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    Marmaris-Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği açıldı

    Marmaris-Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği açıldı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde kurulan Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği'nin açılış galası beş yıldızlı bir otelde yapıldı.

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    Marmaris İlçesi'nde kurulan Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği'nin açılış galası gecesi İçmeler Mahallesi'nde bulunan bir otelde düzenlendi. Galaya; Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu 1'inci Yardımcısı Vyacheslav Mikhailov, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, Muğla Valiliği İl Göç İdaresi İl Müdürü Recep Batu, Dalaman Havaalanı CEO'su Hamdi Güvenç, Slav Dilleri Eğitimcileri ve Tercümanlar Derneği Başkanı, Rusya Bilim ve Kültür Merkezinde Rusça Metodolojik Merkezi ve Rus Kültür ve Eğitim Merkezi Müdürü Karina Düzçimen, Türkiye'deki Rusya Yurttaşları Dernekleri'nin Koordinasyon Konseyi Marina Sorokina, İzmir Rus Kültür Derneği Başkanı Andrey Ponomarev, Antalya Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Irina Balci, Rus turist getiren acente ve otel sahipleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile iş insanlarından oluşan 80 kişilik davetli katıldı.

    Törende Türkiye ve Rusya'nın milli marşları, Marmaris'te doğup büyüyen Rus-Türk çifte vatandaşı öğrenciler tarafından okundu. Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu 1'inci Yardımcısı Vyacheslav Mikhailov kürsüde yaptığı konuşmasında, "İki ülke arasındaki dostluklar her geçen gün artmaktadır. Ekonomik işbirliği yanı sıra sosyal projelerle de yükselme gösteriyoruz. Rus ve Türk halkı arasında barışı, dostluğu ve karşılıklı etkileşimlerin güçlendirilmesi mutluluk verici" dedi.

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    Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, "İlçemizde Türk ile evli çok sayıda yerleşik yaşayan Rus dostlarımız mevcut. Yaptığımız sanatsal ve kültürel etkinliklerde görmekte olduğumuz Rus vatandaşlarıyla sıkı dostluklarımız oldu. Ruslar, sanat ve kültürel etkinliklere çok önem veriyorlar. Bizlerde bunu çok iyi bildiğimiz için kurulan dernekle de koordineli şekilde çeşitli etkinliklerimiz olacaktır. Dostluklarımızın artması mutlu eder" dedi.

    Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği (MARUS) yöneticisi Olga Sezgin ise, "Derneğimizin amaçları ve hedefleri; Rus ve Türk halkları arasında barışı, dostluğu, karşılıklı anlayışı ve etkileşimi güçlendirme süreçlerine katılmak, Rusya ve Türkiye arasında kültürel ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi için destekleyici çalışmalar yapmak, Türkiye topraklarında yaşayan Rus ve Rusça konuşan nüfusun entegrasyonunu kolaylaştırmak ve yardımcı olmak, Türkiye topraklarında yaşayan Rus (Rusça konuşan) halkına sosyal, kültürel, maddi ve manevi destek vermek, Rusça ve Rus kültürünün korunması, desteklenmesi, tanıtılması ve yayılması için çalışmalar yapmak" dedi.

    Konuşmaların ardından katkılarından dolayı otel yetkilileri, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği yöneticisi Olga Sezgin'e, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu 1'inci Yardımcısı Vyacheslav Mikhailov tarafından plaket verildi.

    Resmi açılış töreni ardından Marmaris'te yerleşik yaşayan Rus ve Türk vatandaşı öğrenciler dans gösterisi yaptı. İlçede yerleşik yaşayan Ruslar, ülkelerinin yöresel oyunlarını oynadı.

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