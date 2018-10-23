Marmaris-Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği açıldı

Törende Türkiye ve Rusya'nın milli marşları, Marmaris'te doğup büyüyen Rus-Türk çifte vatandaşı öğrenciler tarafından okundu. Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu 1'inci Yardımcısı Vyacheslav Mikhailov kürsüde yaptığı konuşmasında, "İki ülke arasındaki dostluklar her geçen gün artmaktadır. Ekonomik işbirliği yanı sıra sosyal projelerle de yükselme gösteriyoruz. Rus ve Türk halkı arasında barışı, dostluğu ve karşılıklı etkileşimlerin güçlendirilmesi mutluluk verici" dedi.
'RUS VATANDAŞLARIYLA SIKI DOSTLUKLARIMIZ OLDU'
Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği (MARUS) yöneticisi Olga Sezgin ise, "Derneğimizin amaçları ve hedefleri; Rus ve Türk halkları arasında barışı, dostluğu, karşılıklı anlayışı ve etkileşimi güçlendirme süreçlerine katılmak, Rusya ve Türkiye arasında kültürel ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi için destekleyici çalışmalar yapmak, Türkiye topraklarında yaşayan Rus ve Rusça konuşan nüfusun entegrasyonunu kolaylaştırmak ve yardımcı olmak, Türkiye topraklarında yaşayan Rus (Rusça konuşan) halkına sosyal, kültürel, maddi ve manevi destek vermek, Rusça ve Rus kültürünün korunması, desteklenmesi, tanıtılması ve yayılması için çalışmalar yapmak" dedi.
Konuşmaların ardından katkılarından dolayı otel yetkilileri, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği yöneticisi Olga Sezgin'e, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu 1'inci Yardımcısı Vyacheslav Mikhailov tarafından plaket verildi.
Resmi açılış töreni ardından Marmaris'te yerleşik yaşayan Rus ve Türk vatandaşı öğrenciler dans gösterisi yaptı. İlçede yerleşik yaşayan Ruslar, ülkelerinin yöresel oyunlarını oynadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)