Davutoğlu: Andımız uygulaması otoriter zihniyetin ürünü

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Danıştay'ın Öğrenci Andı'yla ilgili kararını eleştirdi. Danıştay'ın yetkisini aştığını savunan Davutoğlu, "Andımız uygulaması, 1930’lu yılların otoriter zihniyetinin bir ürünüdür. 2013 yılında pedagojiye aykırı bulunularak kaldırılmıştır" dedi.

© AA / Binnur Ege Gürün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Andımız'ın kaldırılmasına ilişkin gerekçeler ortadan kalkmış değil

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Danıştay'ın Öğrenci Andı'nın kaldırılmasını iptal eden kararı hakkında, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Öğrenci Andı'nın pedagojiye aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldığını belirten Davutoğlu, "Andımız uygulaması, 1930'lu yılların otoriter zihniyetinin bir ürünüdür. Vesayetçi sistem ve zihniyetle yürütülen mücadele çerçevesinde, 2013 yılında pedagojiye aykırı bulunularak kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

‘DANIŞTAY'IN KARARI VESAYETÇİ SİSTEMİN YANSIMASI'

Danıştay'ın yetkisini aştığını savunan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Danıştay'ın yetkisini aşarak yerindelik denetimi yapması, zihniyet ve biçim itibariyle vesayetçi sistemin yansımasıdır. Türkiye'nin çetin mücadeleler sonucunda elde ettiği demokratik kazanımlar hassasiyetle korunmalı, milletimizin enerjisi ayrıştırıcı tartışmalarla harcanmamalıdır".

‘KUVVETLER AYRILIĞI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Kuvvetler ayrılığını önemli olduğunu belirten Ahmet Davutoğlu, paylaşımında "Son dönemde yargı süreçlerinde yaşanan gelişmeler, demokratik hukuk devletinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Devletimiz ve demokrasimiz kritik bir yeniden tanzim sürecinden geçerken devlet adamlarımıza, aydınlarımıza, sivil topluma düşen öncelikli görev, kuvvetler ayrılığının sağlıklı bir şekilde nasıl hayata geçirileceği konusunu önyargılardan uzak ve ortak akıl arayışıyla ele almaktır" ifadelerine yer verdi.

Andımız uygulaması, 1930’lu yılların otoriter zihniyetinin bir ürünüdür.

Vesayetçi sistem ve zihniyetle yürütülen mücadele çerçevesinde, 2013 yılında pedagojiye aykırı bulunularak kaldırılmıştır. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) 22 Ekim 2018

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