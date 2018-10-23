Akşam: CHP, oy desteği karşılığında HDP'lilere başkan yardımcılığı verecek

Ercan Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan haberde, "CHP-HDP yerel seçim ittifakının detaylarına Akşam ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile HDP'li Celal Doğan'ın Taksim'deki lüks otelin restoranında yaptığı pazarlıkta alınan kararlar netleşti. Yapılan sıkı pazarlık sonucu CHP, HDP'ye önemli tavizler ve görevler vaat etti" iddiası ileri sürüldü.
— HDP'liler başkanlık seçiminde CHP'nin adayına oy atacak, meclis üyeliğinde ise kendi adaylarına oy verecek. CHP'nin karşısındaki HDP'li adayın profili düşük seçilecek.
— İttifakta İstanbul öncelik. Yerel seçimlerle ilgili İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, süreci ilçe başkanlarıyla birlikte yürütecek. CHP il yönetimi İstanbul'da oy oranı yüzde 18-20 bandında olduğu Esenyurt ve Sancaktepe gibi ilçelerde koşulsuz HDP ile birlikte hareket etme kararı aldı.
— HDP'ye bu ittifakın karşılığı olarak belediye başkan yardımcılığı ve meclis üyeliği kontenjanı verilecek. İstanbul'da Kürt seçmenin en çok yaşadığı bu iki ilçede aday yapılacak kişilerin HDP'ye de hitap edecek, Doğu ve Güneydoğu illerinden olacak. HDP'ye öncelik olarak meclis üyeliği kontenjanı ve en az bir tanesinin başkan yardımcılığı verilecek.
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