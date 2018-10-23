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09:14 23 Ekim 2018
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    İbrahim Karagül

    Yeni Şafak'ın yayın yönetmeni: Kaşıkçı’dan sonra başkaları da öldürülecekti

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, "Kaşıkçı cinayeti ellerinde patlamasaydı, daha çok kişi bu şekilde yok edilecekti. Üstelik bu kişiler sadece S. Arabistan vatandaşlarıyla da sınırlı değildi. Bu liste ellerindedir" dedi.

    İbrahim Karagül, "Kaşıkçı'dan sonra başkaları da öldürülecekti Selman-Zaid projesinin Türkiye ayağı neydi? Erdoğan bugün nasıl bir açıklama yapacak? Selman'ı Trump bile kurtaramaz artık.." başlığıyla yayımlanan yazısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Kaşıkçı vakasıyla gündemde
    © REUTERS /
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    "Kim ne derse desin, bu cinayette ya da bu operasyonda S. Arabistan, BAE, Mısır, İsrail istihbaratı ortak çalışmıştır. Olay ABD istihbaratının bilgisi hatta dahli ile yürütülmüştür. Daha önce birçok bölge ülkesinde yapılanlara benzer bir cürüm bu sefer Türkiye'de işlenmiş ancak Türkiye tarafından suçüstü hali yapılmıştır" diyen Karagül, devamında "Başkaları da öldürülecekti. Kudüs'ü, Mekke-Medine'yi satan adamlardır bunlar" ifadesini kullandı.

    Karagül, şu görüşleri dile getirdi:

    — Kim ne derse desin cinayet, Muhammed Bin Selman, BAE'li Muhammed Bin Zaid ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner üçlüsü üzerinden bütün bölgede yürütülen yeni proje kapsamında işlenmiştir. Bu cinayet proje kapsamındaki icraatlardan sadece biridir. Suudi muhalefetine, bu projeye bölge genelinde muhalefet edenlere yönelik operasyonlardan sadece biridir.

    — Kaşıkçı cinayeti ellerinde patlamasaydı, daha çok kişi bu şekilde yok edilecekti. Üstelik bu kişiler sadece S. Arabistan vatandaşlarıyla da sınırlı değildi. Bu liste ellerindedir.

    — ABD-İsrail hattı bölgesel denetimini sağlamlaştırma adına uygulamaya konulan bu projenin "görünür" ilk icraatı Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kullanılmasına dair süreçtir. Türkiye'nin dünyayı ayağa kaldırmasıyla proje çok ciddi yara aldı. S. Arabistan, BAE, Mısır, İsrail ve ABD ekseninde Kudüs dışında Mekke ve Medine üzerine de hazırlıklar yapıldı.

     

     

    Etiketler:
    proje, plan, ölüm, cinayet, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, Yeni Şafak, Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı, İbrahim Karagül, Suudi Arabistan, Türkiye
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