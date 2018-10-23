Erdoğan, Siemens, Mercedes, BMW, Bosch gibi Alman firmaların CEO'larıyla görüşecek

Erdoğan, 90'a yakın büyük Alman şirketinin yöneticisiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde perşembe günü bir araya gelecek. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in de yer alacağı buluşmaya aralarında Siemens, Mercedes, Bosch, SAP, EON'un bulunduğu şirketlerin temsilcisi katılacak.

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Kabulde, Alman iş adamlarıyla Türkiye'deki yeni yatırım ve işbirliği fırsatları, teşvikler ele alınacak. Erdoğan, Alman iş adamlarıyla görüşmesinde "Türkiye'ye yatırım yapan kazanır" mesajı vererek yatırım çağrısı yapacak. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, 5 yıl önce kurulması kararlaştırılan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi'nin ilk toplantısı için bu hafta Alman iş adamları heyetiyle Türkiye'ye gelecek.

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Altmaier ve Alman işadamları heyeti, aynı zamanda Başkan Erdoğan tarafından da kabul edilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde perşembe günü gerçekleşmesi planlanan kabulde, Türkiye'de de yatırımları olan Siemens, Mercedes, BMW, Bosch, SAP, EON gibi Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri yer alacak.

Görüşmede, Alman firmaların yöneticilerine yatırım çağrısını yineleyecek Erdoğan, son dönemde ekonomi alanında alınan tedbirleri, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını, stratejik yatırımlar için verilen teşvikleri de anlatacak. Görüşmede Türkiye ve Almanya'nın üçüncü ülkelerde oluşturacağı işbirliği imkânları da masaya yatırılacak. Bu kapsamda başta otomotiv, enerji ve telekomünikasyon olmak üzere atılabilecek adımlar konuşulacak.