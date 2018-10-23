Akşener'den Erdoğan'a: Kendisi 46 yaşında emekli olmuş, ama vatandaş söz konusu olunca 'yük'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken emeklilikle ilgili olarak yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Akşener, "Kendisi 46 yaşında emekli olmuş. Vatandaşımız söz konusu olduğunda 'yük' öyle mi?" dedi.

Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

AK Parti'nin ekonomi politikalarına birtakım eleştiriler yönelten Akşener, "Deterjan yerine kül mü kullanalım? Millet kıraathanelerinde kek mi kovalayalım?" dedi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma sonrası TL'de yaşanan değer kaybına dikkati çeken Akşener, çalışanlara 'kriz zammı' yapılmasını önerdi. Akşener ayrıca, "Yandaşların sözleşmelerini TL'ye çevirin" dedi.

"AK Parti milletvekillerine sesleniyorum. Partinize sorun, ekonomide nereye gidiyoruz diye" ifadesini kullanan Akşener, şöyle devam etti:

— Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Türkiye'ye kıymayın, bize kulak verin. Bu kafayla Türkiye'yi IMF masasına oturtacaksınız. Hem de güçsüz şekilde.

— Geçtiğimiz hafta fındıkla ilgili verdiğimiz araştırma önergesi reddedildi. Düşmana karşı zafer kazanmış gibi alkışladılar. Fındık üreticileri hiç merak etmesin bu işin peşini bırakmayacağız.

'SURİYELİ GÖÇMENLERİN 200 MİLYAR TL'LİK YÜKÜNÜ MİLLETİMİZİN SIRTINA YÜKLEMEYE HAKKINIZ VAR MIYDI?'

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik yok

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken emeklilikle ilgili olarak kullandığı "Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar adıyla yürütülen bir kampanya var. Hatta bunun için bir dernek dahi kurulan bir dernek dahi var. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. Ortalama emeklilik yaşı ülkemizde 52'dir" ifadesine de tepki gösterdi.

"Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini gidermek için verdiğimiz teklif iktidarın oylarıyla reddedildi" hatırlatmasında bulunan Akşener, şunları kaydetti:

— İktidara soruyorum; milyonlarca Suriyeli göçmenin 200 milyar liralık yükünü milletimizin sırtına yüklemeye hakkınız var mıydı? Kendisi 46 yaşında emekli olmuş. Vatandaşımız söz konusu olduğunda 'yük' öyle mi?

— Emeklilikte yaşa takılanlar 38 yaşında emekli olma peşinde değil. Kazanılmış haklarının gasp edilmesinden rahatsız. 25 yıl prim ödemiş bir çalışan, maaş alabilmesi için 15 yıl beklemesi gerekiyor. İlk 5 yılında maaşının yarısı ödenebilir. Yaşı dolunca da maaşının tamamı ödenebilir.