Çavuşoğlu: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemli

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında BM, uluslararası kuruluş veya mahkemenin soruşturma açması halinde Türkiye'nin iş birliği yapacağını söyledi.
Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD ilişkilerinin papaz Andrew Brunson yüzünden değil, ABD'nin YPG/PKK'ya desteği ve FETÖ'ye yönelik tutumundan dolayı gerildiğini ifade etti.
"FETÖ'nun iadesi için son belgeleri de Adalet Bakanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na verdik" diyen Çavuşoğlu, "Öte yandan ABD içerisinde FBI'ın yürüttüğü bir soruşturma var. FBI'dan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bir ekip Ankara'ya geldi biz belgeleri onlarla da paylaştık" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu #AAEditörMasası'nın konuğu https://t.co/C7djedjoNO— AA Canlı (@AACanli) 23 октября 2018 г.
'İSTİHBARATLAR ARASINDA GÖRÜŞMELER OLABİLİR'
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
— Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman'la görüştükten sonra süreç hızlandı. Baskı Riyad'ın cinayeti kabul etmesine neden oldu. Cumhurbaşkanımız iki kez Kral Selman ile görüştü. Her şey açığa çıkana kadar, ne olduğunu ortaya çıkana kadar soruşturma devam eder.
— Uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliği yaparız.
'SIKINTINIZ VARSA BİZ YPG'Yİ ÇIKARTIRIZ MÜNBİÇ'TEN
— Cumhurbaşkanımız, 'Siz kenara çekilin, sıkıntınız varsa biz YPG'yi çıkartırız Münbiç'ten' dedi. Umutlu olmalıyız. Umutlu olmanın dışında bunun olması gerektiğini söylüyoruz
'RUSYA GÖRDÜ Kİ YPG BİR TERÖR ÖRGÜTÜ'
— Suriye konusunda en çok sonuç getiren ülke Türkiye olmuştur, özellikle İdlib mutabakatında. Yanıbaşımızda yangın var, bunu söndürmek için adım atıyoruz. Fransa ve ABD'den, daha önce de Rusya'dan YPG'nin de masada olmasını istediklerini duymuştuk. Rusya gördü ki YPG bir terör örgütüdür.
— (Suriye'de kurulacak) PKK/YPG'nin anayasa komisyonunda yeri olamaz, buna müsaade etmeyiz.
'FBI'DAN BİR EKİP ANKARA'YA GELDİ, BELGELERİ ONLARLA PAYLAŞTIK'
— Türkiye'de darbe yapmış bir örgütün (FETÖ) orada barınması bizim açımızdan kabul edilemez. ABD'nin yapması gereken şey artık adım atmak.
— (Kıbrıs müzakereleri) Bir başarısızlığı daha kimse kabullenemez. Biz hiç kabullenemeyiz.
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