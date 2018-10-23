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10:57 23 Ekim 2018
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    Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemli

    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesinin önemli olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Kral'la telefon görüşmesinden sonra işler daha kolaylaştı, Suudi Arabistan işbirliğine daha açık oldu" diye konuştu.

    Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında BM, uluslararası kuruluş veya mahkemenin soruşturma açması halinde Türkiye'nin iş birliği yapacağını söyledi.

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Kaşıkçı vakasıyla gündemde
    © REUTERS /
    Suudi Arabistan: Kaşıkçı konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldü
    Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'ın geç de olsa Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemlidir. Maalesef konsolosluk binası ve araçların aramasında geç kalınmıştır. Biz Suudi Arabistan dahil, işbirliği yapacağımızı söylemişizdir" dedi.

    Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD ilişkilerinin papaz Andrew Brunson yüzünden değil, ABD'nin YPG/PKK'ya desteği ve FETÖ'ye yönelik tutumundan dolayı gerildiğini ifade etti.

    "FETÖ'nun iadesi için son belgeleri de Adalet Bakanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na verdik" diyen Çavuşoğlu, "Öte yandan ABD içerisinde FBI'ın yürüttüğü bir soruşturma var. FBI'dan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bir ekip Ankara'ya geldi biz belgeleri onlarla da paylaştık" diye konuştu.

    'İSTİHBARATLAR ARASINDA GÖRÜŞMELER OLABİLİR'

    Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018 / Nicholas Kamm
    Trump: Kaşıkçı soruşturması için üst düzey istihbaratçılarımız Türkiye'de
    - Suudi Arabistan'ın geç de olsa Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemlidir. Herhangi bir ülkeyle elimizdeki delilleri paylaşmadık ama istihbaratlar arasında görüşmeler olabilir.

    — Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman'la görüştükten sonra süreç hızlandı. Baskı Riyad'ın cinayeti kabul etmesine neden oldu. Cumhurbaşkanımız iki kez Kral Selman ile görüştü. Her şey açığa çıkana kadar, ne olduğunu ortaya çıkana kadar soruşturma devam eder.

    — Uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliği yaparız.

    'SIKINTINIZ VARSA BİZ YPG'Yİ ÇIKARTIRIZ MÜNBİÇ'TEN

    Mevlüt Çavuşoğlu - Mike Pompeo
    © AA / Cem Özdel
    Çavuşoğlu: Erdoğan, Pompeo'ya 'Sizin zorluklarınız varsa biz teröristleri temizleriz' dedi
    -Münbiç'te yol haritası tamamen uygulanmalı. Yakın zamanda ortak devriye başlayacak. Bu adımların bir an önce atılması lazım. Cumhurbaşkanımız Trump ile görüştü bu konuları. Biz de Ankara'ya ziyaretinde Mike Pompeo ile görüştük. Trump, görüşmesinin ardından hem Pompeo hem Mattis'i aramış Münbiç konusunda.

    — Cumhurbaşkanımız, 'Siz kenara çekilin, sıkıntınız varsa biz YPG'yi çıkartırız Münbiç'ten' dedi. Umutlu olmalıyız. Umutlu olmanın dışında bunun olması gerektiğini söylüyoruz

    'RUSYA GÖRDÜ Kİ YPG BİR TERÖR ÖRGÜTÜ'

    Soçi'de Putin ile Erdoğan'dan İdlib'de silahsız bölge açıklaması
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
    Peskov'dan İstanbul'da yapılacak Suriye konulu dörtlü zirve hakkında açıklama
    - Dörtlü zirve fikri Brüksel'de gelişti. Süreç bugüne kadar geldi. İki ülke Astana sürecinde aktör, biz Cenevre süreci de dahil hepsinde varız.

    — Suriye konusunda en çok sonuç getiren ülke Türkiye olmuştur, özellikle İdlib mutabakatında. Yanıbaşımızda yangın var, bunu söndürmek için adım atıyoruz. Fransa ve ABD'den, daha önce de Rusya'dan YPG'nin de masada olmasını istediklerini duymuştuk. Rusya gördü ki YPG bir terör örgütüdür.

    — (Suriye'de kurulacak) PKK/YPG'nin anayasa komisyonunda yeri olamaz, buna müsaade etmeyiz.

    'FBI'DAN BİR EKİP ANKARA'YA GELDİ, BELGELERİ ONLARLA PAYLAŞTIK'

    Abdulhamit Gül
    © AA / Murat Kaynak
    Adalet Bakanı: Yurt dışına kaçan 419 FETÖ mensubunun iadesi istendi
    - FETÖ'nun iadesi için son belgeleri de Adalet Bakanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na verdik. Öte yandan ABD içerisinde FBI'ın yürüttüğü bir soruşturma var. FBI'dan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bir ekip Ankara'ya geldi biz belgeleri onlarla da paylaştık.

    — Türkiye'de darbe yapmış bir örgütün (FETÖ) orada barınması bizim açımızdan kabul edilemez. ABD'nin yapması gereken şey artık adım atmak.

    — (Kıbrıs müzakereleri) Bir başarısızlığı daha kimse kabullenemez. Biz hiç kabullenemeyiz.

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    Etiketler:
    FETÖ, YPG, Andrew Brunson, Cemal Kaşıkçı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Suriye, Rusya, ABD, Suudi Arabistan, Türkiye
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