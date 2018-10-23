Bahçeli 'ittifak yok' dedi: Yerel seçimlere kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle gireceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın kendileri açısından son bulduğunu açıkladı. "Herhangi bir ittifak beklentimiz, arayışımız, niyetimiz artık kalmamıştır. 31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle gireceğiz" diyen Bahçeli, af teklifiyle ilgili "Vazgeçmek yok, geri dönüş yok" ifadesini kullandı.

AK Parti ile MHP arasında başkanlık sistemi referandumu öncesi kurulan Cumhur İttifakı, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamalarla sona erdi.

Bahçeli, hiçbir ittifakın bir tarafın reddedilmesi, geri adıma zorlanması ve yok sayılmasıyla ayakta kalamayacağını belirterek, "Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. 31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle gireceğiz" diye konuştu.

Af tekliflerlerinin arkasında olduklarını söyleyen Bahçeli, "TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi bir af değildir. Toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Kanun teklifimiz 3. maddesindeki hangi suçların olduğu bellidir. Milletimize neyi söylediysek onu yerine getirme peşindeyiz. Vazgeçmek yok, geri dönüş yok" dedi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Bahçeli, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeyle ilgili, "Kaşıkçı'nın kimin emriyle öldürüldüğü net değil, tüm oklar veliaht prensi işaret ediyor" ifadesini kullandı.

#Canlı: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/4vMvB1Casv — AA Canlı (@AACanli) 23 октября 2018 г.

'KAŞIKÇI CİNAYETİNDE OKLAR VELİAHT PRENSİ İŞARET EDİYOR'



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

- Günlerdir Suudi Arabistan kökenli gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı konuşuyoruz. Kaşıkçı uluslararası krize dönüşmüştür. Ortada bir vahşet karşımızda resmen bir cinayet vardır. Kaşıkçı alenen ve adice katledilmiştir. Cesedinin nerede olduğu belli değildir. Tüm oklar veliaht prensi işaret etmektedir. Veliaht Prens Selman cinayetin neresindedir? Katillerin Türkiye üzerindeki hesapların netlik kazanması mecburiyettir. Kim dost kim düşman görelim. Türk milletinin sabrını hiçbir dost ya da düşman hafife almasın. Adam olsun edepli olsun iman neyi gerektiriyorsa onu yapsınlar. Müslüman gibi davransınlar Allah'tan korksunlar. Kulun hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır ve hepsinden üstündür.

— MHP gücünü milletinden ilhamını tarihinden alır. Bizim için verilmiş sözler dönemsel ve gelip geçici değildir. İlkelerimiz vardır, ülkülerimiz vardır. Dik başlıyız, tok bakışlıyız. Özümüz birdir, sözümüz doğrudur. Yalan nedir bilmeyiz. Gerçekleştirilmeyi bekleyen hayallerimiz, tutulmayı bekleyen vaatlerimiz, kucaklanmayı bekleyen geleceğimiz vardır ve vuslat şafağı bir gün muhakkak sökecektir. Verdiğimiz sözü unutmayız, unutamayız. Ne söylediysek arkasında dururuz. Tutarlıyız, temkinliyiz. Başımızı öne eğecek, yüzümüzü kara çıkartacak hiçbir ilişki ağının içinde olmadık.

'TEKLİFİMİZİN ARKASINDAYIZ, GEVŞEME YOK, GERİ DÖNÜŞ YOK'

- Töre varsa devlet vardır. Töre yani adalet devletin gücü demektir. Ne söylemişsek töreye uygundur. Adaletin ruhuyla örtüşmektedir. 24 Eylül Pazartesi günü TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi bir af değildir. Toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Maksat ve muradımız halishanedir. Kanun teklifimizin 3. maddesinde hangi suçları istisna tuttuğumuz açıktır. Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme yok, vazgeçme yok, geri dönüş yok. Kanayan, kangrene dönmesi an meselesi olan bir meseleye parmak bastık.

— 24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi mana ve muhtevası itibariyle bir af değildir. Bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinden şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesine ilişkin kanun teklifidir. Teklifimizin tartışmasız arkasındayız. Seçim beyannamemizde ne demişsek onu seslendiriyoruz. Konuşmayalım mı, düşünmeyelim mi?

— Teklifimizi cezaevleri boşalsın diye vermedik. Kader mahkumlarının elinden tutulmasını bekliyor, Gazi Meclis'e güveniyoruz. Bizim cezaevlerini boşaltmak için böyle bir teklif yaptığımızı söyleyenler ya ne dediğimizi anlamıyor ya da safa yatıyorlar. 2006'da doğru olan 2018'de niye yanlış olsun?

'KRONİKLEŞMİŞ SÜRECİ UZATMANIN ALEMİ YOK'

— Kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız. Hiçbir ittifak, yok sayılması, tez ve önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalmayacaktır. Diğer tarafın üstten bakması, parmak sallamasıyla yaşamayacaktır. Pozisyon hatırlatması, çatladı-çatlıyor ihbarlarıyla, şartların kollanmasıyla varlığını idame ettiremeyecektir. Dürüstlük olmadan eşitler arası ilişki sürmeyecektir.

— Bu kronik süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Herhangi bir ittifak beklentimiz, arayışımız, niyetimiz artık kalmamıştır.

Bahçeli yerel seçimlere kendi adayları ile türkiye’nin her bölgesinde katılacaklarını da açıkladı. pic.twitter.com/jCS3shOFXU — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) October 23, 2018

— Türkiye'nin her seçim bölgesinde kendi adayımızı göstereceğiz. MHP, ittifaktan, Meclis çalışmalarından çekilerse AK Parti'nin Meclis çalışmalarındaki işi kolay olmaz. Meclis'te konulara göre de olsa yeni ortaklar aramak zorunda kalır.

— Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ittifak çabalarını dinamitlemek için sürekli faaliyet içinde olanlar sevinç taklaları atabilirler. Yasal zemin aramaya son vermenin vakti gelmiştir.

'MHP'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ TÜRKLÜKTÜR, TAVİZ VERMEYİZ'

- Papaz kararına ses çıkaramayanlar, 'Andımız'ın okunacağını duyunca ayağa kalkmıştır. Bunların milli kimlikten ne anladıkları şaibelidir.

— Neymiş, Danıştay sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş. Bunların hepsi zırvadır, temelsizdir. Papaz kararına ses çıkaramayanlar, andımızın okunduğunu duyunca ayağa kalkmışlar. Andımız etnik bir ifade değildir. Türk'üm demek ayıp mıdır, doğruyum demek yanlış mıdır? Bize kırmızı çizgi hatırlatması yapan gafiller utanmasınlar ki, MHP'nin kırmızı çizgisi Türklüktür. Biz ne faşist, ne kafatasçıyız. Türk olmanın bir bedeli varsa, can feda olsun. Türklükten taviz vermeyiz.