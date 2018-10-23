Arınç, 'Büro çalışanı bir hanımı hamile bıraktı' iddiasına yanıt verdi

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, eski Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz'ın kendisi için ileri sürdüğü "Büro çalışanı bir hanımı hamile bıraktı" iddiasına yanıt verdi.

Bir süre önce Yeni Akit gazetesiyle yolları ayrılan Mehtap Yılmaz, Twitter'da Bülent Arınç'la ilgili olarak birtakım iddialarda bulundu.

Yılmaz, “Twitter'dan +18 porno paylaşım yapan Bülent Arınç mı bana terbiyeden, edepten, ahlaktan söz ediyor? Büro çalışanı bir hanımı hamile bıraktığı, sonra da çocuğuna sahip çıkmadığı iddia edilen Arınç mı? AK Parti camiasında herkesin bildiği ama konuşmaktan korktuğu bir vaka bu" dedi. Yılmaz'ın iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Twitter'den +18 porno paylaşım yapan Bülent Arınç mı bana terbiyeden, edepten, ahlaktan söz ediyor? Büro çalışanı bir hanımı hamile bıraktığı, sonra da çocuğuna sahip çıkmadığı iddia edilen Arınç mı? AK Parti camiasında herkesin bildiği ama konuşmaktan korktuğu bir vaka bu… — @mehtapyilmazz (@mehtapyilmazz) October 22, 2018

'AHLAKTAN NASİPSİZ KİŞİLERİN İFTİRASI ÜSTÜME YAPIŞMAZ'​

Arınç ise söz konusu iddiaya ilişkin olarak birkaç saat sonra kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı. "Çamur üslubu ve çirkefliği karakter haline getirmiş, kendi fantezi dünyasında yaşayan, ağzından irin damlayan, çirkin iftiralarla beni hedef alan ilkesiz, kişiliksiz şahıslarla yargı önünde hesaplaşacağım" diyen Arınç, şöyle devam etti:

— Hamd olsun yıllardır siyasi arenada ve toplum önünde özel hayatı, aile yaşantısı ve fikirleri didik edilmiş; sonucunda güzel ahlaktan, güzel örneklerden başka hiçbir şey bulunamamış bir insanım. Böylesi edepten, ahlaktan nasipsiz kişilerin iftirası benim üstüme yapışmaz. Dostlarımız ve sevenlerimiz müsterih olsunlar.

Çamur üslubu ve çirkefliği karakter haline getirmiş, kendi fantezi dünyasında yaşayan, ağzından irin damlayan, çirkin iftiralarla beni hedef alan ilkesiz, kişiliksiz şahıslarla yargı önünde hesaplaşacağım. — Bülent Arınç (@bulent_arinc) 23 Ekim 2018

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