Büyükelçi Diriöz: Ankara, Moskova'yla ilişkilerini pekiştirmeye devam edecek

Diriöz, Rusya Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen 'Rusya ve Türkiye: Çok yönlü işbirliğinin stratejik alanları' adlı konferansta konuştu.
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Rus-Türk ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Diriöz, "İkili ve Rusya da dahil çok taraflı platformlarda işbirliğini pekiştirmeye devam edeceğiz" dedi.
Diriöz, konferans sırasında güvenlik alanındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin yeni bir yaklaşım için istişareler yapılmasını umduğunu da kaydetti.
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