Bahçeli: İstanbul'da aday çıkaracağız

A Haber'e konuşan Bahçeli, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkaracaklarını duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifak görüşmeleri yürüttükleri sırada gazetecilere yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu. "İstanbul'da aday çıkarttık. Samimi konuşuyorum, İstanbul'da çıkarttığımız adayların geçmişte ne kadar oy aldıkları belli" ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerine "Aday çıkartıp, belediye başkanlığını kazanamayacağınız yerde bir aday çıkarıp, 'Bizim de adayımız var' demenin bir manası var mı?" diye devam etmişti. Bahçeli, bu seçimde İstanbul'da aday çıkartmayacaklarını belirtmişti.
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