Kılıçdaroğlu: Kaşıkçı'nın katilleri, para karşılığında serbest bırakıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Cinayeti işledikleri düşünülen 15 kişilik timden 13 kişi kalkan jetlerle Suudi Arabistan'a gittiler. Katiller herkesin gözünün önünde Türkiye'den ayrıldı" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:
— Bugün diyor ki, 'Cinayet Türkiye'de işlendi İstanbul'da yargılansınlar." Beyefendi onlar senin gözünün önünde ve senin himayende yurt dışına çıktılar.
— Özel bilgileri bilip gönderiyorlarsa cinayetin ortağıdırlar. Sorduğum sorulara cevap istiyorum. İşin ucunda para olunca bütün bunlar oluyor mu acaba? Para yüzünden serbest bıraktılar. Para gelirse biz idare edeceğiz diye. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin onuruyla, şerefiyle, haysiyetiyle oynamaktır. Beyefendi, sen para karşılığında katilleri serbest bıraktın.
'ÜFÜRMEK KOLAY, ASARIZ KESERİZ DEMEK KOLAY'
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
— 17 Ekim'de başdanışman açıklama yapıyor. Diyor ki, Erdoğan olayı deşmeden Kral Selman'a yardımcı oldu. Siz nasıl oluyor da, olayı deşelemeden bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Cemal Kaşıkçı'yı öldürmek için Suudi Arabistan'dan ekip geliyor. Öldürülüyor. Herkes öldürüldüğü konusunda hem fikir. Öldürenlerin tamamı elini kolunu sallayarak Türkiye'den ayrılıyor. Katiller herkesin gözünün önünde, Türkiye'de özel uçaklara binerek ayrılıyor.
'PARA YÜZÜNDEN KATİLLERİ SERBEST BIRAKTILAR'
— AK Parti iktidarı yoksulluk demektir. AK Parti iktidarı işsizlik demektir. AK Parti iktidarı israf adaletsiz tefecilere hizmet eden iktidar demektir. Her yerde bunu söyleyin. Arsaları sattılar, devletin fabrikalarını sattılar, dünyanın vergisini topladılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni batağın içine soktular. Türkiye'yi tefecilere teslim ettiler. Emir alıyorlar, emirle iş yapıyorlar. AK Parti iktidarları döneminde yurt dışındaki tefecilere ödedikleri faiz 158 milyar 135 milyon dolar. Sıcak paranın götürdüğü kar 198 milyar 157 milyon dolar. Arazi de kalmadı, satacak bir şey. Bu faiz bana yetmez diyor tefeci.
— AK Parti iktidarı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil bir grup tefeciye hizmet eden iktidardır. Tefeciye 81 milyonu hizmet eder hale getirmek günahtır diyoruz. Yakayı tefeciye kaptırmışlar. Türkiye'yi bu tefecilerden kurtarmak bizim boynumuzun borcudur. Sarayın bütçesi de artıyor. Yüzde 233 oranında artıyor. Bu bütçe ile mücadele etmek CHP'nin namus borcudur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tefecilere hizmet eden iktidarların yolu halkın oylarıyla gitmesidir.
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