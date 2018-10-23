AİHM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti için Türkiye'den savunma istedi

AİHM, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetinin açıklanmasıyla ilgili yaptığı başvuruyu kabul etti.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre , Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "AİHM başvurumuzu kabul etti, yeni bir hukuk sürecinin adımları atıldı" dedi.

Başvuruları üzerine AİHM'in Türkiye'den savuna istediğini söyleyen Tezcan şöyle konuştu: "Bizi dikkate almayan bilgi edinme kanunu üzerinden de bilgi vermeyen yaklaşımdan dolayı, biz de hak arama mücadelesine giriştik. Maliyet istediğimizden dolayı sürekli ticari yaklaşımı karşımıza getiriliyordu. Bunun da tartışmaya açılıyor olması AİHM açısından önemli. Hükümetten 3 ay içinde savunma isteniyor olmasını da büyük bir gelişme olarak niteliyoruz. Bu mücadelede hukuksal düzeyde yeni bir yol açmanın mücadelesini ilk etabıdır. Nihai karar olmasa da bu süreç başlamıştır."