Kaşıkçı soruşturması: Sultangazi'de bulunan diplomatik plakalı araç incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlü ekipleri, dün Başkonsolosluğa ait '34 CC 1736' diplomatik plakalı bir aracın Sultangazi'de bir otoparkta park halinde olduğunu belirledi.
Öte yandan, Suudi yetkililerin de olay yerine gelmesinin beklendiği bildirildi.
Polis ekiplerinin otopark ve çevresindeki güvenlik önlemleri devam ederken, çok sayıda basın mensubu da çalışmaları takip etti.
Söz konusu otomobilin, bulunduğu otoparka kayıtlı olduğu ve Sultangazi'de ikamet eden şoförün, aracı daha önce de aynı yere park ettiği belirlenmişti.
Bu kapsamda otoparkın kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, 18 Ekim'de '34 CC 2665' diplomatik plakalı otomobilin otoparka girdiğini ve bir süre içeride kaldıktan sonra çıktığını tespit etmişti.
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