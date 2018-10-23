Suudi konsolosluk aracında arama sürüyor: Kişisel eşyalar bulundu

İKİ BAVUL ÇIKTI
CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün aktardığı bilgilere göre, Konsolosluk aracının içinden çıkanlar belli oldu. Emniyet kaynakları, aracın içinden iki bavul çıktığını ve bavuldan da kıyafetlerin çıktığını belirtti. Henüz Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin bir bulguya ulaşılamadı. Ancak ekipler çıkan kıyafetlerden DNA örnekleri aldı.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlü ekipleri, dün Başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı bir aracın Sultangazi'de bir otoparkta park halinde olduğunu belirlemiş, Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan inceleme yapmak üzere izin talebinde bulunulmuştu.
Söz konusu otomobilin, bulunduğu otoparka kayıtlı olduğu ve Sultangazi'de ikamet eden şoförün, aracı daha önce de aynı yere park ettiği belirlenmişti.
Bu kapsamda otoparkın kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, 18 Ekim'de "34 CC 2665" diplomatik plakalı otomobilin otoparka girdiğini ve bir süre içeride kaldıktan sonra çıktığını tespit etmişti.
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