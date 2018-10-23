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19:17 23 Ekim 2018
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    Aracın, Başkonsolosluk'ta görevli Türk sürücü tarafından, Kaşıkçı'nın kaybolmasından birkaç gün sonra otoparka bırakıldığı belirtildi.

    Suudi konsolosluk aracında arama sürüyor: Kişisel eşyalar bulundu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten olay yeri inceleme ekipleri Sultangazi'de konsolosluğa ait aracın bulunduğu kapalı otoparka geldi. Ekiplerin, Suudi heyeti ile birlikte yaptığı incelemede arabada iki adet bavul ve kişisel eşyalar bulunduğu öğrenildi. Eşyaların kime ait olduğuna ilişkin ise henüz net bir açıklama gelmedi.

    Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani
    © AFP 2018 / Petros Karadjias
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    Sultangazi'de park edilmiş halde bulunan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçta inceleme yapmak üzere olay yeri inceleme ekipleri ve Suudi heyet otoparkta incelemelerini sürdürüyor.

    İKİ BAVUL ÇIKTI

    CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün aktardığı bilgilere göre, Konsolosluk aracının içinden çıkanlar belli oldu. Emniyet kaynakları, aracın içinden iki bavul çıktığını ve bavuldan da kıyafetlerin çıktığını belirtti. Henüz Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin bir bulguya ulaşılamadı. Ancak ekipler çıkan kıyafetlerden DNA örnekleri aldı.

    Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlü ekipleri, dün Başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı bir aracın Sultangazi'de bir otoparkta park halinde olduğunu belirlemiş, Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan inceleme yapmak üzere izin talebinde bulunulmuştu.

    Söz konusu otomobilin, bulunduğu otoparka kayıtlı olduğu ve Sultangazi'de ikamet eden şoförün, aracı daha önce de aynı yere park ettiği belirlenmişti.

    Bu kapsamda otoparkın kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, 18 Ekim'de "34 CC 2665" diplomatik plakalı otomobilin otoparka girdiğini ve bir süre içeride kaldıktan sonra çıktığını tespit etmişti.

    Etiketler:
    inceleme, bulgu, arama, araç, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Türkiye
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