'Ankara, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana'

Ufuk Ulutaş, Moskova'da düzenlenen uluslararası ‘Rusya ile Türkiye: Çok Boyutlu Ortaklığın Stratejik Yönleri' konferansında yaptığı konuşmada "Biz, Suriye'nin toprak bütünlüğü ilkesinden hareket ediyoruz. Biz, Suriye'yi iç savaş öncesi sınırlarına geri döndürmeliyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, bu ülkedeki güvenlik açısından çok önemli bir faktördür" ifadelerini kullandı.

Suriye krizinin çözümünün ikinci aşaması olarak terörizme karşı mücadelenin aktifleştirilmesinin iki ülke arasındaki etkileşimin önemli bir sorunu olduğunu belirten Ulutaş, "Eğer akan kan durursa ve siyasi çözüm süreci başlarsa, Suriye'de terör örgütleriyle uzun süreli bir mücadele döneminin başlayacağını kabul etmeliyiz" dedi.

Moskova ile Ankara, Suriye iç savaşının temel aşaması bittikten sonra, dış faktörlerin Suriye'deki bazı gruplar üzerindeki etkilerini kırmak için Rusya ile Türkiye'nin çabalarını birleştirmek zorunda kalabileceklerini ifade eden Ulutaş şunları söyledi: "İç savaştan sonra Suriye'de barışın sağlanması çok zor olacak. Ülkelerimizin çabaları Suriye iç diyaloğunun sağlanması ve dış faktörlerin beli gruplar üzerindeki etkilerini sınırlandırmaya odaklanmalıdır".