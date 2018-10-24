Vatan Partisi Suriye ziyaretini tamamladı

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Perinçek: Türkiye, Suriye'yle kaçınılmaz olarak ilişki kuracak

Vatan Partisi MKK üyesi ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri Elif İlhamoğlu, Suriye’de şehit aileleri, öksüz çocuklar, yoksullar için açılan kadın, çocuk ve gençlik merkezlerini ziyaret etti.

Ulusal Kanal'ın haberine göre bu merkezlerde ihtiyacı olanlara ücretsiz sağlık, eğitim, spor, ve çeşitli mesleki eğitimler veriliyor. Kadınlar, ücretsiz kurslar alıyor ve bu eğitimleri bitirdiğinde sertifika sahibi olup, iş imkanları buluyor. Savaşta ailesini kaybeden çocuklar rehabilitasyon derslerini giriyor, özel eğitimler alıyor ve topluma yeniden kazandırılıyor. Gençler ise, bilgisayar, yabancı dil, spor gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşarak sertifika sahibi oluyorlar. Merkezlerin amacı kadın, genç ve çocuklara özgüven kazandırmak, yeteneklerini açığa çıkarmak ve onları topluma yeniden kazandırmak.

Bu merkezleri ziyaret edip merkezdeki kadınlarla ve gençlerle bir araya gelen Elif İlhamoğlu; ‘Savaş koşullarında açılan bu merkezlerin toplumsal yaşamın devamlılığını sağlayabilmek açısından hayati önemde olduğunu vurgulayarak, çok cesur ve her topluma örnek olacak bir iş yaptıklarını söyledi. Bu çalışmaları dünyaya duyuracaklarını belirtti.’ Merkezin müdürü ise ziyaretlerinin kendilerine güç ve moral verdiğini söyleyerek Vatan Partisi’ne teşekkürlerini sundu.

SURİYE ORKESTRASI'NDAN İNCİ ÖZDİL'E TEŞEKKÜR

© Fotoğraf : Vatan Partisi Vatan Partisi heyeti, Suriye’yi ziyaret etti

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye’nin ilk kadın orkestra şefi İnci Özdil, Suriye Ulusal Senfoni Orkestrası’nın sanatçı seçmeleri için düzenlenen sınavda jüride yer aldı. Jüri daveti ise orkestranın kendisinden geldi. Orkestra Şefi Misak Bagboderyan Özdil’i ağırladı. 2016 yılında Şam’da düzenlenen Suriye-Türkiye Dostluk Konseri vesilesiyle bir araya gelip tanışan iki üstat, 2019 yılında Türkiye ve Suriye arasında yeni konser projelerine imza atacaklar.

3 gün boyunca Suriyeli genç yetenekleri keşfeden, onları dinleyen İnci Özdil, "Savaş koşullarında kendilerini böyle güzel yetiştirmeleri, müzikten vazgeçmemeleri ve müzikleri aracılığıyla ülkelerine hizmet etmeye devam etmeleri çok değerli. Bu genç sanatçıların her biri benim gözümde kahraman.’ dedi. Diğer jüri üyeleri ve öğrenciler İnci Özdil’e bu zor koşullarda Suriye’ye gelmekten çekinmediği ve kendilerine destek verdiği için teşekkürlerini sundular. Suriye Orkestası’nın Şefi Misak Bagboderyan ise ‘Müzik siyaseti de iyileştirebilecek olan bir araçtır. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz" dedi.