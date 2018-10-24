Haydarpaşa'nın altında 'Khalkedon' kalıntıları bulundu

Tarihi Haydarpaşa Garı'nın peronlarında rayların iyileştirmesi çalışmaları sırasında Khalkedon (Kadıköy) şehrine ait sur duvarları veya antik limanın mendireği bulundu. 3 metre genişliğinde ve yaklaşık 4 metre derinliğindeki duvarın özgün yapısı ve kesme taşlarla örülü olması bu iki ihtimali güçlendiriyor. Duvarın ucu bucağı ise henüz belli değil. Kazılar 20 arkeolog ve 400 işçi ile yürütülüyor.
300 DÖNÜM ALAN
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından peron araları ve çevresinde yapılan kazılarda Osmanlı, Roma, erken ve geç Bizans dönemi yapı temellerine rastlandı. 5 Numaralı Koruma Kurulu kararları doğrultusunda başlatılan, 300 dönümlük alandaki arkeolojik kazıları, 400 işçi ve 20 arkeolog yürütüyor. Kalıntıların belgeleme çalışmaları sürüyor. Kalıntılar proje kodunun altında kaldığından üstleri jeotekstil malzemelerle örtülüp yerinde koruma sağlanacak.
ANTİK KADIKÖY
1882'DE MENDİREK
Diğer farklı mimari yapı ise kesme taşlardan, sandık duvar tekniğinde düzenli olarak sıralanmış bir duvardı. 3 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğindeki duvarın henüz ucu bucağı belli değil. Arkeologlar şimdilik temkinli konuşuyor. Ancak buluntuların Khalkedon antik kentine ait sur duvarları ya da antik limanın mendireği olabileceği konusunda fikir birliği yapıyorlar. Bağdat Demiryolu inşaatı sırasında demiryolu çalışmalarında görevli bir mühendis olan J. Miliopulos'un 1882 yılındaki Haydarpaşa Çayırı raporuna göre antik dönemden kalma limanın İngiliz mezarlığının bitiminden denize doğru uzanan, 400 metre uzunluğunda bir mendireği bulunuyor. Ancak bu değerlendirmenin ne kadar doğru olduğu henüz belli değil. Arkeologlar yapının sur duvarları olma ihtimali üzerinde de duruyor. Hangisinin doğru olduğu kazılar genişledikçe netlik kazanacak.
Haydarpaşa'nın altında 'Khalkedon' kalıntıları bulunduhttps://t.co/Y1ekRqfhWd pic.twitter.com/Q8vB30jpFr— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 24, 2018
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