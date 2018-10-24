'AK Parti-MHP ittifakında iplerin kopmasında, Ömer Çelik'in tavrı etkili oldu'

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulislere dayandırdığı haberine göre, MHP ile AK Parti arasında 'yerel seçimlerde ittifaka' ilişkin perde gerisinde uzun süredir ‘gerginlik' yaşanıyordu.

Bu gerginlik önceki gün MHP'nin af yasa teklifiyle ilgili iki parti arasındaki sert tartışmalarla da zirve noktasına ulaşmıştı. Bahçeli'nin AK Parti'ye yerelde ittifak çağrısının ardından AK Parti kanadından, özellikle de Hayati Yazıcı, Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş'tan gelen açıklamalar da MHP'de 'kırgınlık' yaratmıştı.

Ancak MHP ile AK Parti arasında gerçekleşmesi beklenen yerelde ittifakın iplerinin kopma noktasına gelmesinde özellikle de 'Ömer Çelik'in tutumlarının etkili olduğu' dillendiriliyor. MHP'de, Çelik'e karşı en belirgin rahatsızlığın perde gerisinde ise "Adana ve Mersin gibi illerde, MHP'nin aleyhine, Kürt seçmenlere yönelik çalışmalar yürütmesinin etkili olduğu" da ileri sürülürken, Bahçeli'nin, her fırsatta, "HDP ile AK Parti arasında yürütülen çözüm sürecinin Türkiye'ye ağır bedeller yaşattığı ve bu sürecin ardından PKK'nın özellikle Doğu illerinde ‘hendek siyaseti' yürüttüğünü' söylemesine karşın Çelik'in bu hareketinin asla desteklenemeyeceğine" de dikkat çekiliyor.