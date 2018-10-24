Erdoğan ile Trump 11 Kasım'da bir araya gelebilir

Erdoğan'ın, Brunson krizinin çözülmesinin ardından Trump ile ilk yüz yüze görüşmeyi 11 Kasım'da yapması planlanıyor.
İki liderin Paris'te yapacağı baş başa görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesini, İdlib ve Münbiç'te anlaşmaya varılan yol haritasında gelinen son durumu, terörle mücadele kapsamında Gülen'in iadesini, tutuklu Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın durumunu ele alması bekleniyor.
Paris'teki konferans kapsamında 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren ateşkesin 100. yıl dönümü anısına bir de tören ve etkinlik düzenlenecek. Erdoğan'ın birçok hükümet ve devlet başkanının katılacağı zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi ülkelerin liderleriyle ikili görüşmelerde bulunması da planlanıyor.
Erdoğan, bu süreçte BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de birçok liderle bir araya gelirken Trump ile ikili görüşme yapmamıştı. Türkiye ve ABD'den son dönemde "ilişkilerin normalleşmesi" yönünde karşılıklı açıklamaların yapılması dikkat çekiyor. İki lider, geçtiğimiz pazar günü yaptıkları telefon görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirme kararlılıklarını teyit etmişti.
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