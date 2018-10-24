Kayıt
07:50 24 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump

    Erdoğan ile Trump 11 Kasım'da bir araya gelebilir

    © AA / Kayhan Özer
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 11-12 Kasım’da Paris Barış Konferansı sırasında bir araya gelmesi bekleniyor. Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere ilk kez telefonda konuşan iki lider, ABD'li papaz Andrew Brunson’un tahliye edilmesinin ardından ilk kez bir araya gelmiş olacak.

    Erdoğan'ın, Brunson krizinin çözülmesinin ardından Trump ile ilk yüz yüze görüşmeyi 11 Kasım'da yapması planlanıyor.

    Trump'ın INF'den çekilme açıklaması sonrası Kremlin'de Putin-Bolton görüşmesi
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Putin ile Trump'ın 11 Kasım'da Paris'te görüşmesine yönelik mutabakat oluştu
    Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Erdoğan, 11-12 Kasım'da Paris Barış Konferansı için Fransa'ya gidecek. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Rahip Brunson'un tahliye edilmesinin ardından Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere ilk kez telefonda konuşan ABD Başkanı Donald Trump ile 11 Kasım'da bir araya gelmesi bekleniyor.

    İki liderin Paris'te yapacağı baş başa görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesini, İdlib ve Münbiç'te anlaşmaya varılan yol haritasında gelinen son durumu, terörle mücadele kapsamında Gülen'in iadesini, tutuklu Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın durumunu ele alması bekleniyor.

    Paris'teki konferans kapsamında 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren ateşkesin 100. yıl dönümü anısına bir de tören ve etkinlik düzenlenecek. Erdoğan'ın birçok hükümet ve devlet başkanının katılacağı zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi ülkelerin liderleriyle ikili görüşmelerde bulunması da planlanıyor.

    Erdoğan, bu süreçte BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de birçok liderle bir araya gelirken Trump ile ikili görüşme yapmamıştı. Türkiye ve ABD'den son dönemde "ilişkilerin normalleşmesi" yönünde karşılıklı açıklamaların yapılması dikkat çekiyor. İki lider, geçtiğimiz pazar günü yaptıkları telefon görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirme kararlılıklarını teyit etmişti.

     

    Etiketler:
    görüşme, konferans, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Uluslararası Kar Leoparı Günü
    Uluslararası Kar Leoparı Günü kutlanıyor
    Karikatür
    Trump, diğer ülkeler tarafından neden sevilmediğini anlattı
    İnfografik
    Rusya karşıtı yaptırımlar ve uluslararası ticaret
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet