İstanbul'da sıcaklık 6 derece birden düşecek

Perşembe akşam saatlerine kadar sürecek yağışlar sonrası ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar ile ulaşımda kar yağışının yol açabileceği aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.
İstanbul'da bugün parçalı güneşli ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklığın 14 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Yarın ise parçalı güneşli ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 6 derece birden düşerek 12 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklığın ise 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
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