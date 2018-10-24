'İstanbul için varım' diyen İnce, neden ön seçim şartı koştuğunu anlattı

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yarışmaya hazır olduğunu duyurun CHP'li Muharrem İnce, bunun için neden ön seçim şartı koştuğunu anlattı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan İnce,"Ön seçim için sandık kurulmazsa kazanma şansımız düşer. Sandığın kurulması ise partimizi harekete geçirir. Yapılması gereken şu: CHP'nin İstanbul örgütünde 250 bin kayıtlı üyesi var. Üyelerimizi ayağa kaldırmalıyız" dedi.

© REUTERS / Osman Orsal İnce: İstanbul için varım

"Partimizin üyesi, ‘Benim adayım' diyecek ve ona sahip çıkacak, kazanması için çaba gösterecek. Bu yüzden ön seçim için sandık olmalı. Bu seçimin, hakim gözetiminde olması da şart değil. İlçe başkanlıklarımıza sandık konabilir. Bütün üyeler oy kullanır. Bu durum, parti tabanını da ayağa kaldırır, hareketlenir" ifadesini kullanan İnce, şöyle devam etti:

— Ön seçim sonucu çıkacak adaya parti üyeleri sahip çıkar, ‘Benim adayım' der. Seçim döneminde onunla birlikte sahaya inerler. 250 bin üyeden en az 150 binin sahalarda olacağını tahmin ediyorum. Seçim kazanmanın da partililerin sahaya inmesinden geçtiğini biliyorum.

'GELENEĞİMİZDE VAR'

— Ön seçim için sandık kurulması CHP'nin geleneğinde vardır. 1989 seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanlığı için Nurettin Sözen, CHP'nin tek adayı olmasına rağmen, ön seçim yapılmıştı. CHP, geleneklerine geri dönmeli. Ben adaylık için ön seçim sandığının kurulmasının taraftarıyım. Partili olarak yol gösteriyorum. Sorumluluk makamında olanlar, ön seçim sandığı konulmazsa ne oluru da düşünmeli.

— AK Parti ile MHP arasında yerel seçim ittifakının olmayacağı kesinleşti gibi. Bunun CHP'ye getirisi-götürüsünü konuşmaya gerek yok. CHP, geleceğini stratejisini başka partilerin stratejilerine bağlamamalı, kendi stratejisini geliştirmeli.