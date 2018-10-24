'İstanbul için varım' diyen İnce, neden ön seçim şartı koştuğunu anlattı

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan İnce,"Ön seçim için sandık kurulmazsa kazanma şansımız düşer. Sandığın kurulması ise partimizi harekete geçirir. Yapılması gereken şu: CHP'nin İstanbul örgütünde 250 bin kayıtlı üyesi var. Üyelerimizi ayağa kaldırmalıyız" dedi.
— Ön seçim sonucu çıkacak adaya parti üyeleri sahip çıkar, ‘Benim adayım' der. Seçim döneminde onunla birlikte sahaya inerler. 250 bin üyeden en az 150 binin sahalarda olacağını tahmin ediyorum. Seçim kazanmanın da partililerin sahaya inmesinden geçtiğini biliyorum.
'GELENEĞİMİZDE VAR'
— Ön seçim için sandık kurulması CHP'nin geleneğinde vardır. 1989 seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanlığı için Nurettin Sözen, CHP'nin tek adayı olmasına rağmen, ön seçim yapılmıştı. CHP, geleneklerine geri dönmeli. Ben adaylık için ön seçim sandığının kurulmasının taraftarıyım. Partili olarak yol gösteriyorum. Sorumluluk makamında olanlar, ön seçim sandığı konulmazsa ne oluru da düşünmeli.
— AK Parti ile MHP arasında yerel seçim ittifakının olmayacağı kesinleşti gibi. Bunun CHP'ye getirisi-götürüsünü konuşmaya gerek yok. CHP, geleceğini stratejisini başka partilerin stratejilerine bağlamamalı, kendi stratejisini geliştirmeli.
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