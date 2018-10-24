'AK Parti çoğu kaybetmek yerine azdan vazgeçme yoluna gitti, MHP'yi adım adım bu noktaya çekti'

"Aslında bir süredir her iki parti de bunun hesabını yapıyordu" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:
— AK Parti MHP ile seçime gitmenin getirisi ile birlikte olmamanın bedelinin hesabıyla uğraşıyordu. Bundan dolayı da MHP'nin istediği şekilde yerelde ittifaka sıcak bakmıyordu.
— Danıştay'ın Andımız kararı ile yerelde ittifakın olmayacağının işaret fişeği de verildi. AK Parti bu süreçte, çok önem verdiği İstanbul'da MHP'den gelecek oyun %3-4 seviyesini geçmeyeceğini, oysa birlikteliğin yaratacağı olumsuz etkinin 7-8 puana çıkacağını hesap etti.
— Çoğu kaybetmek yerine, azdan vazgeçme yoluna gitti; MHP'yi de af konusu ve Andımız zemininde adım adım bu noktaya çekti.
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