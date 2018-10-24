Öğrenci yurdunda cinsel istismara Yargıtay indirimi

Erzurum Oltu'daki bir öğrenci yurdunda 2 erkek çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan Mehmet Sıddık Çiçek'e 26 yıl hapis cezası verildi. Fakat Yargıtay eylemlerine devam etme imkanı varken sonlandırdığı gerekçesiyle Çiçek'e daha düşük bir ceza verilmesini istedi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, F.M. adlı erkek çocuğun şikayeti üzerine Suffa Vakfı'na ait erkek öğrenci yurdunda 2011-2014 yılları arasında idareci olarak görev yapan 50 yaşındaki Mehmet Sıddık Çiçek'e soruşturma açıldı. F.M., ifadesinde 2014 yılında biri mescitte olmak üzere, Çiçek tarafından iki kez istismara uğradığını ileri sürdü.

© Fotoğraf : DHA Kızına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden baba tutuklandı

F.M.'nin anlatımları doğrultusunda R.Ö. adlı mağdura da ulaşıldı. Bugün 20 yaşında olan R.Ö., Çiçek'in istismarlarını anlattı. Adli tıp muayenesinde R.Ö.'nün ruh sağlığının bozulduğu anlaşılırken, duygusal bir tavır sergilediği, gözlerinin dolduğu ve sorulara cevap vermediği ifade edildi.

Hakkındaki iddiaları reddeden Çiçek'e Oltu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava 19 Ocak 2017'de bitti. Mahkeme Çiçek'e, R.Ö.'ye yönelik eylemi nedeniyle 13 yıl 10 ay 25 gün, F.M.'ye yönelik eylemleri nedeniyle de 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, kararın onanmasını istedi.

CEZA 3 YILA İNEBİLİR

Fakat Çiçek'in itirazı üzerine Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2 Temmuz 2018'de, R.Ö. ile ilgili kararı bozdu. Çiçek'in 'eylemlerine devam etme imkânı varken sonlandırması, eylemlerin gerçekleşme şekli, yeri ve zamanı dikkate alındığında eylemlerin çocuğun basit cinsel istismarı suçu kapsamında kaldığı' iddia edilerek, lehine hükümlerin uygulanması istendi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, bozma kararına uyduğu takdirde Çiçek'e verilecek ceza, 3 ile 8 yıl arasında olacak. Ceza Dairesi ilk kararında direndiği takdirde dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek.