'CHP'de İstanbul için politik kimliği olmayan isim ile uzlaşı sağlanmış ve söz kesilmiş'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazdı. İstanbul'da Muharrem İnce'nin adaylığının söz konusu olmayacağı görüşünü dile getiren Sarıkaya, "Anladığım kadarıyla tarifi yapılan, politik kimliği olmayan isim ile uzlaşı sağlanmış ve söz kesilmiş" dedi.

Muharrem Sarıkaya, "İttifak ayrışması" başlığıyla yayımlanan yazısında yerel seçimlere dair kulisleri kaleme aldı.

"Görünen o ki İstanbul adaylığı için kolları sıvayan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bu ilden gösterilme olasılığı ortadan kalkmış" diyen Sarıkaya, bunun 'kesin bilgi' olduğunu kaydetti.

"Nedeni de seçim sonrası İnce'nin tutumunun tabanda yarattığı etki ve seçim döneminde İstanbul'da iyi bir performans çıkaramamış olması" ifadesini kullanan Sarıkaya, şöyle devam etti:

— 'Muharrem İnce, Anayasa Referandumundaki ‘hayır' oyları kadar oy alamadı ki' verisine işaret edildikten sonra şu noktanın altı çiziliyor: Referandumdaki hayır oyları kadar oy alamamış, seçimde yüzde 50'nin altında kalmış İnce ile gidersek kazanamayız. Muharrem İnce adayımız değil. Ayrıca İstanbul'u alacaksak, politik kimliğinden uzak, başka partileri tercih eden diğer seçmenlerin de oyunu çekebilecek isimle yola çıkmamızın daha doğru olacağına karar verdik. Anladığım kadarıyla tarifi yapılan, 'politik kimliği olmayan isim' ile uzlaşı sağlanmış ve söz kesilmiş. Üsteledim, kimliği hakkında bilgi vermedi, gizli tuttu.

'ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ TAMAM'

Daha sonra "Ankara'da karara varıldı mı? Mansur Yavaş sizden mi İYİ Parti'den mi aday oluyor?" diye sorduğunu belirten Sarıkaya, kaynağının kendisine şu yanıtı verdiğini aktardı:

— Mansur Yavaş üzerinde uzlaştık, CHP'nin Ankara Büyükşehir adayıdır. Bu konu tartışmasız tamam.

Sarıkaya, kaynağının yanıtı üzerine Mansur Yavaş'a "Hayırlı olsun, CHP ile anlaşmışsınız" dediğini söyledi. Yavaş'ın başta haber almak için taktik uyguladığını zannettiğini ifade eden Sarıkaya, daha sonra kendisinden "Henüz aday olup olmamaya karar vermedim ki" yanıtını aldığını duyurdu.