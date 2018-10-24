Kayıt
11:15 24 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    'CHP'de İstanbul için politik kimliği olmayan isim ile uzlaşı sağlanmış ve söz kesilmiş'

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazdı. İstanbul'da Muharrem İnce'nin adaylığının söz konusu olmayacağı görüşünü dile getiren Sarıkaya, "Anladığım kadarıyla tarifi yapılan, politik kimliği olmayan isim ile uzlaşı sağlanmış ve söz kesilmiş" dedi.

    Muharrem Sarıkaya, "İttifak ayrışması" başlığıyla yayımlanan yazısında yerel seçimlere dair kulisleri kaleme aldı.

    "Görünen o ki İstanbul adaylığı için kolları sıvayan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bu ilden gösterilme olasılığı ortadan kalkmış" diyen Sarıkaya, bunun 'kesin bilgi' olduğunu kaydetti.

    Muharrem İnce
    © REUTERS / Hüseyin Aldemir
    'İstanbul için varım' diyen İnce, neden ön seçim şartı koştuğunu anlattı
    "Nedeni de seçim sonrası İnce'nin tutumunun tabanda yarattığı etki ve seçim döneminde İstanbul'da iyi bir performans çıkaramamış olması" ifadesini kullanan Sarıkaya, şöyle devam etti:

    — 'Muharrem İnce, Anayasa Referandumundaki ‘hayır' oyları kadar oy alamadı ki' verisine işaret edildikten sonra şu noktanın altı çiziliyor: Referandumdaki hayır oyları kadar oy alamamış, seçimde yüzde 50'nin altında kalmış İnce ile gidersek kazanamayız. Muharrem İnce adayımız değil. Ayrıca İstanbul'u alacaksak, politik kimliğinden uzak, başka partileri tercih eden diğer seçmenlerin de oyunu çekebilecek isimle yola çıkmamızın daha doğru olacağına karar verdik. Anladığım kadarıyla tarifi yapılan, 'politik kimliği olmayan isim' ile uzlaşı sağlanmış ve söz kesilmiş. Üsteledim, kimliği hakkında bilgi vermedi, gizli tuttu.

    'ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ TAMAM'

    Daha sonra "Ankara'da karara varıldı mı? Mansur Yavaş sizden mi İYİ Parti'den mi aday oluyor?" diye sorduğunu belirten Sarıkaya, kaynağının kendisine şu yanıtı verdiğini aktardı:

    — Mansur Yavaş üzerinde uzlaştık, CHP'nin Ankara Büyükşehir adayıdır. Bu konu tartışmasız tamam.

    Sarıkaya, kaynağının yanıtı üzerine Mansur Yavaş'a "Hayırlı olsun, CHP ile anlaşmışsınız" dediğini söyledi. Yavaş'ın başta haber almak için taktik uyguladığını zannettiğini ifade eden Sarıkaya, daha sonra kendisinden "Henüz aday olup olmamaya karar vermedim ki" yanıtını aldığını duyurdu.

    Etiketler:
    ittifak, yerel seçim, Habertürk, CHP, Mansur Yavaş, Muharrem Sarıkaya, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Uluslararası Kar Leoparı Günü
    Uluslararası Kar Leoparı Günü kutlanıyor
    Karikatür
    Trump, diğer ülkeler tarafından neden sevilmediğini anlattı
    İnfografik
    Rusya karşıtı yaptırımlar ve uluslararası ticaret
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet