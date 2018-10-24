Çetintaş'a haciz: Takım elbiseler icradan satışta

Geçen sene üretimini durduran 66 yıllık giyim firması Çetintaş'ın takım elbiselerine haciz geldi. Firmanın 527 bin TL değer biçilen 2 bin 699 adet takım elbisesi icradan satışa çıkarıldı. Çetintaş Giyim Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Çetintaş yaptığı açıklamada, "Şirketi artık tasfiye ediyorum" dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 66 yıldır erkek giyim üzerine üretim yapan ve geçen sene üretimi durduran Çetintaş Giyim Sanayi AŞ'ye haciz geldi.

Yaklaşık 30.000 metrekare açık alan ve 12.000 metrekare kapalı alandan oluşan Çetintaş Giyim 700'e yakın personel çalıştırıyordu. Günlük 900 adet çeket, 1000 adet pantolon, 500 adet gömlek, 400 adet palto/kaban kapasitesiyle yılda 850 bin adet üretim gerçekleştiren giyim devi, üretim kapasitesinin yüzde 60'ını iç piyasaya, yüzde 40'ını ihracata ayırıyordu.

Sözcü'nün haberine göre; Çetintaş Giyim Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Çetintaş yaptığı açıklamada, "Ben 82 yaşındayım artık yaşlandım. Şirketi tasfiye ediyorum. Çocuklarda bu işi yapamıyor"dedi. Eskişehir Ticaret Odası yetkilileri ise firmanın odada halen kaydının devam ettiğini kendilerine herhangi bir tebligat gelmediğini söylüyor.

Çetintaş, Inception filminin kostüm ayağını üstlenmişti. Firma, Leonardo DiCaprio'yu da giydirmişti.

'FABRİKANIN KAPANMASINI İSTEMİYORUM'

Çetintaş Giyim, 2017 yılının temmuz ayında üretimini durdurma kararı almıştı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Çetintaş, 2017 yılında firma hakkında açıklamalarda bulunarak fabrikasının kapanmasını istemediğini, bu yüzden ortak aradığını ya da tesisini satabileceğini söylüyordu. Firma günde 1000 takım elbise üretimi yapıyordu.

Firmanın icradan dolayı satılık kıyafetleri için ilk ihale tarihi 15.11.2018 olarak ikinci ihale tarihi ise 30.11.2018 olarak belirlendi. Ortalama 527 bin TL tutarındaki kıyafetler belirlenen tarihlerde satışa çıkarılacak.