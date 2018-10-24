Çetintaş'a haciz: Takım elbiseler icradan satışta

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 66 yıldır erkek giyim üzerine üretim yapan ve geçen sene üretimi durduran Çetintaş Giyim Sanayi AŞ'ye haciz geldi.
Sözcü'nün haberine göre; Çetintaş Giyim Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Çetintaş yaptığı açıklamada, "Ben 82 yaşındayım artık yaşlandım. Şirketi tasfiye ediyorum. Çocuklarda bu işi yapamıyor"dedi. Eskişehir Ticaret Odası yetkilileri ise firmanın odada halen kaydının devam ettiğini kendilerine herhangi bir tebligat gelmediğini söylüyor.
Çetintaş, Inception filminin kostüm ayağını üstlenmişti. Firma, Leonardo DiCaprio'yu da giydirmişti.
'FABRİKANIN KAPANMASINI İSTEMİYORUM'
Çetintaş Giyim, 2017 yılının temmuz ayında üretimini durdurma kararı almıştı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Çetintaş, 2017 yılında firma hakkında açıklamalarda bulunarak fabrikasının kapanmasını istemediğini, bu yüzden ortak aradığını ya da tesisini satabileceğini söylüyordu. Firma günde 1000 takım elbise üretimi yapıyordu.
Firmanın icradan dolayı satılık kıyafetleri için ilk ihale tarihi 15.11.2018 olarak ikinci ihale tarihi ise 30.11.2018 olarak belirlendi. Ortalama 527 bin TL tutarındaki kıyafetler belirlenen tarihlerde satışa çıkarılacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)