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11:15 24 Ekim 2018
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    Hulusi Akar

    Akar: Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin vermeyeceğiz

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    İdlib'de 15-20 kilometrelik koridorda, ağır silahlar ve radikal unsurların büyük bölümünün çekildiğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bu ve diğer konuları daha teferruatlı görüşme imkanı bulacağız ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızın daha başarılı şekilde sürmesini bekliyoruz" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu. Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerilimlerle ilgili konuşan Akar, "Komşumuzun her türlü provokasyondan uzak durmasını bekliyoruz" diye konuştu.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © AA /
    Hulusi Akar: Ege'de Türkiye'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı yok
    Akar, 'Ege'de 12 mil tartışması'yla ilgili, "Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirleri alırız. Birbirimizin haklarına tecavüz edilmemesi, anlaşmalara saygı gösterilmesi ve aklıselimin hakim olması dileğimiz. Anlaşmalara aykırı, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarılı olmasının, yaşamasının imkan ve ihtimali yok.

    Barbaros Hayrettin Paşa gemisi
    © AA /
    Doğu Akdeniz'de Türk araştırma gemisine Yunan tacizi
    - (Doğu Akdeniz'de Türk gemisine taciz) Bölgede savaş gemilerimiz gerekli korumayı sağlamakta. Yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz. Komşumuzun Türkiye ile olan münasebetlerini kendi iç politika endişelerinden çıkarması yararlı olacaktır.

    — (İdlib'deki süreç) Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bu ve diğer konuları daha teferruatlı görüşme imkanı bulacağız ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızın daha başarılı şekilde sürmesini bekliyoruz.

    'İDLİB'DE ATEŞKES İHLALLERİ YÜZDE 90 AZALDI'

    — İdlib'de 15-20 kilometrelik koridorda, ağır silahlar ve radikal unsurların büyük bölümü çekildi. Ateşkes ihlalleri yüzde 90 oranında azaldı.

    İdlib
    © AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
    ‘İdlib’deki militanların yüzde 80’i silah bırakarak diyalog başlatmak istiyor’
    - Hiçbir şekilde Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin güvenliğini, milletimizin rahatını, huzurunu tehdit edecek, risk ve tehdit teşkil edecek herhangi bir terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz.

    — (Münbiç'te) Türk-Amerikan askeri unsurlarının birlikte yapacakları birleşik devriye faaliyetinin başlaması söz konusu. Bunun için ön hazırlık gerekiyor, eğitim süreci gerekiyor. Bu eğitim de 9 Ekim'de başladı. Bu süreç şu anda Gaziantep'te devam etmekte. Eğitim sürecinin tamamlanmasını müteakip birkaç günlük hazırlıktan sonra müşterek birleşik devriyenin başlayacağını söyleyebilirim.

    — Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometreye varan alanı teröristlerden temizledik, 3 bin radikal DEAŞ teröristi orada etkisiz hale getirildi.

    — 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bazı sıkıntılar yaşadık fakat şunu gördük; hainlerden temizlendikçe bilakis güçlendiğimizi hissediyoruz.

    — (Bedelli askerlik) Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz internet üzerinden, elektronik postayla müracaatlarını gerçekleştirdi. Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız.

    Etiketler:
    Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Türkiye, İdlib, Suriye, Doğu Akdeniz
    Topluluk kurallarıTartışma
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