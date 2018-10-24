Akar: Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu. Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerilimlerle ilgili konuşan Akar, "Komşumuzun her türlü provokasyondan uzak durmasını bekliyoruz" diye konuştu.
#Canlı: Milli Savunma Bakanı Akar, #AAEditörMasası'nın konuğu https://t.co/xsPOkg1cFa— AA Canlı (@AACanli) 24 октября 2018 г.
Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
— Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarılı olmasının, yaşamasının imkan ve ihtimali yok.
— (İdlib'deki süreç) Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bu ve diğer konuları daha teferruatlı görüşme imkanı bulacağız ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızın daha başarılı şekilde sürmesini bekliyoruz.
'İDLİB'DE ATEŞKES İHLALLERİ YÜZDE 90 AZALDI'
— İdlib'de 15-20 kilometrelik koridorda, ağır silahlar ve radikal unsurların büyük bölümü çekildi. Ateşkes ihlalleri yüzde 90 oranında azaldı.
— (Münbiç'te) Türk-Amerikan askeri unsurlarının birlikte yapacakları birleşik devriye faaliyetinin başlaması söz konusu. Bunun için ön hazırlık gerekiyor, eğitim süreci gerekiyor. Bu eğitim de 9 Ekim'de başladı. Bu süreç şu anda Gaziantep'te devam etmekte. Eğitim sürecinin tamamlanmasını müteakip birkaç günlük hazırlıktan sonra müşterek birleşik devriyenin başlayacağını söyleyebilirim.
— Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometreye varan alanı teröristlerden temizledik, 3 bin radikal DEAŞ teröristi orada etkisiz hale getirildi.
— 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bazı sıkıntılar yaşadık fakat şunu gördük; hainlerden temizlendikçe bilakis güçlendiğimizi hissediyoruz.
— (Bedelli askerlik) Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz internet üzerinden, elektronik postayla müracaatlarını gerçekleştirdi. Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız.
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