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12:57 24 Ekim 2018
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    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

    Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
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    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, af tartışmaları konusunda "Çalışmalar tamamlanınca açıklama yapmak doğru olur. Burada ceza adaletini sağlamak. Çağdaş infaz sistemleri. Toplumda yanına kar kalıyor gibi bunları değerlendirdikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Toplumun hassasiyetlerine göre düzenlemeler yapılacaktır" dedi

    Abdülhamit Gül, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı.

    15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminden beri bütün kurumların FETÖ ile mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürdüğünü belirten Gül, "Bu konudaki temel yaklaşım bu terör örgütüyle bütün unsularıyla mücadeleyi kesintisiz sürdürmeye kararlıyız. Hem yargı hem diğer kurumların yaklaşımı burada asla rehavete kapılmama yönündedir. Birçok sokak hadisesi, terör hadisesinin arkasında bu örgütün olduğu açık. Mücadelemizin çok kararlı bir şekilde olması lazım. Kripto olan bir şeyde hepsi deşifre oldu gibi yaklaşım olmaz. Çok önemli deşifreler oldu ama bir kişi bile olsa teftişler devam etmelidir" dedi.

    'CEZAEVİ İNŞAATLARI DEVAM EDİYOR'

    Devlet Bahçeli
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    Abdülhamit Gül, suça karışan, suç örgütü gibi hareket eden kişilerle ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi. "Cezaevi inşaatları devam ediyor. 'Cezaevlerinde çok artış var bir taraftan boşaltalım' gibi bir yaklaşım doğru değil. Buna yönelik tedbirleri almak lazım" diyen Gül, "Ama bu hususta bizim çalışmalarımız var. Temel yaklaşım cezaevleri çok sıkıştı değil, ceza adaletinde bir düzenleme yapılabilir mi gibi düzenleme olabilir. Toplumda cezasızlık algısı devlete güveni de ortadan kaldırıyor" ifadesini kullandı.

    'İDEAL ADALET, CEZA ADALETİ ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ'

    Gül, canlı yayında yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti:

    — Bizim yapmış olduğumuz çalışma ceza adaletini sağlamak adına, alınan kararlar uygulamalar ne yöndedir? İdeal adalet, ceza adaleti üzerine çalışıyoruz. Hırsızlık yapıp ne de olsa çıkacağım diyorsa ve çıkıyorsa da, buna benzer… Çalışmalar tamamlanınca açıklama yapmak doğru olur. Burada ceza adaletini sağlamak. Çağdaş infaz sistemleri. Toplumda yanına kar kalıyor gibi bunları değerlendirdikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Toplumun hassasiyetlerine göre düzenlemeler yapılacaktır.

    'İNFAZ SİSTEMİYLE İLGİLİ TÜM ÇALIŞMALARI AK PARTİ YAPAR'

    — Cezaların artırılması Meclis'in takdirinde. Yaklaşım itibariyle, uyuşturucu meselesinde baronlar torbacılar ortak çalışıyor. Bu konuda temel yaklaşım ceza hukukunda müeyyide artırıldı. Nasıl doğru olacaksa değerlendirilecektir. Teknik çalışmayı, analizi yapacağız. Millet adına karar verecek olan Meclis'tir. AK Parti, infaz sistemiyle ilgili tüm çalışmaları AK Parti yapar. Tüm siyasi partilerle ortak konsensüste bu yürürlüğe konulabilir.

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    © Fotoğraf: Twitter
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    'BRUNSON BERAAT ETMİŞ DEĞİL, YARGITAY BOYUTUYLA DA SÜREÇ DEVAM EDECEK'

    — Biz bu konuda Brunson ile kararda Türk yargısı tarafından verilmiş bir karar. Bu kararı gerekçesiyle göreceğiz. Türk yargısı hiçbir talimata boyun eğmez. Kararını dosyalar kapsamında verir. Savcı 30 yıl istedi… Savcının talebi bir iddiadır. Mahkeme farklı değerlendirebiliyor. Biz yargılama makamı değiliz. Gerekçeyi gördüğümüzde sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilir. Diğer yargılamalarla hiçbir ilgisi yoktur. Her dava o dosyayla ilgili karar verilir. Kimse Türk yargısına talimat veremez. Bu davada Brunson tahliye olmuş değil, mahkum olmuştur. Yargıtay boyutuyla da süreç devam edecektir.

    'SAHİPSİZ HAYVANLAR BİR DEĞER DEĞİL Mİ?'

    — Sahipli hayvanlara zarar verilirse dava olabiliyordu. Sahipsiz hayvanlar bir değer değil mi? Biz bu ayrımı kaldırdık. TCK'da bir suç oluşturacak bir düzenleme hazırladık. İdari cezaları artırıcı bir takım düzenlemeler yapıldı. Hayvanlara eziyet gösterenlere hapis cezası gelecek. Orman Bakanlığı da uygulayıcısı. Petshoplar var, diğerleri var. Düzenlemeler yapıldı, yakın zamanda Meclis'te gündeme gelip yasalaşacağına inanıyoruz. Hayvanlar insanlara emanet edilmiş varlıklardır.

     

    Etiketler:
    af, yasa, hayvan, MHP, Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Devlet Bahçeli, Andrew Brunson, Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamit Gül, Türkiye
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