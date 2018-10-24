MHP'de Ankara için Gökçek iddiası

Yerel seçimlerde MHP ve AK Parti arasındaki ittifakın sona erdirilmesinden sonra MHP'den önemli bir adım geldi.

MHP kaynaklarına dayandırılan habere göre, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Melih Gökçek aday gösterilecek.

CNN Türk'ün aktardığına göre, MHP kaynaklarının "Ankara için Gökçek'i düşünüyoruz" dediği ve kararın "Gökçek'in cevabına bağlı" olduğunu söylediği bildirildi.

Öte yandan Gazeteduvar'a konuşan MHP içinden kaynaklar söz konusu gelişmeyi doğruladı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği ifade edildi.

'YEREL SEÇİM İTTİFAKINI YAPALIM, İŞBİRLİKÇİLERİN OYUNUNU BOZALIM'

Gökçek, AK Parti ile MHP'nin yerel seçimde yapmayı planladığı ittifakın bozulmasını sosyal medya hesabında şu ifadelerle değerlendirmişti:

"Yerel yönetim seçimlerinde AK Parti/MHP seçim ittifakının bozumlasına kimler seviniyor? Sevinenlere bakın. Yorumu rahat yapabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ittifak başarı getirmişti. Yerel seçim ittifakını yapalım, küresel ve yerli işbirliklerin oyununu bozalım."

YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDE AK PARTİ/MHP SEÇİM İTTİFAKININ BOZULMASINA KİMLER SEVİNİYOR?

SEVİNENLERE BAKIN.

YORUMU RAHAT YAPABİLİRSİNİZ.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE MV SEÇİMLERİNDE İTTİFAK BAŞARI GETİRMİŞTİ.

YEREL SEÇİM İTTİFAKINI YAPALIM,

KÜRESEL VE YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİN OYUNUNU BOZALIM. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 23, 2018

Gökçek, son yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı olarak başkanlık koltuğuna oturmuş, geçtiğimiz yıl ekim ayında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası görevinden istifa etmişti.