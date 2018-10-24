Danıştay Başkanı Güngör: Kararlarımızın eleştirisine açığız

Beştepe'de bugün düzenlenen 'Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu'nda konuşan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Danıştayın faaliyetlerinde tabi olduğu tek ilke kuşkusuz hukukun üstünlüğüdür. Unutulmamalıdır ki, hukuki güvenlik ilkesi, hukukun üstünlüğünün temel unsurlarındandır" dedi.
Danıştayın kararlarının eleştirilmesinin mümkün olduğuna işaret eden Güngör, şunları söyledi:
"Danıştayın verdiği karaların hukuki sınırlar içinde bilimsel yönden eleştirilmesi mümkündür. Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız. Yargı kararlarının taraf menfaati bakışıyla değil, objektif, bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesinin hukukun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yargılama süreci devam eden bir dava hakkında görüş beyan edilmesinin, hukuka, adalete ve yargıya olan güveni sarsacağı unutulmamalıdır."
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