Danıştay Başkanı Güngör: Kararlarımızın eleştirisine açığız

"Danıştayın faaliyetlerinde tabi olduğu tek ilke kuşkusuz hukukun üstünlüğüdür" diyen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız" ifadesini kullandı.

Beştepe'de bugün düzenlenen 'Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu'nda konuşan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Danıştayın faaliyetlerinde tabi olduğu tek ilke kuşkusuz hukukun üstünlüğüdür. Unutulmamalıdır ki, hukuki güvenlik ilkesi, hukukun üstünlüğünün temel unsurlarındandır" dedi.

Güngör, "Türk milleti adına karar veren hakimlerin, hukukun evrensel ilkeleri yanında özellikle içinde yaşadıkları toplumun değerleriyle çelişmeyen, adalet duygusunu güçlendiren kararlarıyla güven yaratan bir yargı düzeni, hepimizin arzusudur" diye konuştu.

Danıştayın kararlarının eleştirilmesinin mümkün olduğuna işaret eden Güngör, şunları söyledi:

"Danıştayın verdiği karaların hukuki sınırlar içinde bilimsel yönden eleştirilmesi mümkündür. Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız. Yargı kararlarının taraf menfaati bakışıyla değil, objektif, bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesinin hukukun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yargılama süreci devam eden bir dava hakkında görüş beyan edilmesinin, hukuka, adalete ve yargıya olan güveni sarsacağı unutulmamalıdır."