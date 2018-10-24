Hatay Valisi Ata: Suriye'den Türkiye'ye getirilen kişi, Japon gazeteci Yasuda

Hatay Valisi Erdal Ata, dün Suriye'den Türkiye'ye getirilen kişinin, 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon gazeteci Jumpei Yasuda olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Vali Ata, valilik binasında yaptığı basın açıklamasında, 23 Ekim Salı günü üzerinde kimlik bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahsın güvenlik ve istihbarat birimlerince Suriye'den Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

Şahsın kimliğinin belirlendiğini dile getiren Ata, "Bugün devletimizin ilgili birimleri tarafından, Japon makamları ile yapılan istişareler neticesinde söz konusu şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Jumpei Yasuda olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Japon gazetecinin, şu anda İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde bulunduğunu aktaran Ata, gerekli işlemleri bittikten sonra Yasuda'nın Japon yetkililere teslim edileceğini belirtti.

Bir gazetecinin Japon yetkililerin tepkisini sorması üzerine Ata, "Sabah Ankara'daki Japon Büyükelçisi ile telefonla yaptığımız görüşmede bize teşekkürlerini ilettiler. Emniyet ve istihbarat birimlerimizin yaptığı başarılı bir çalışma sonucunda, 3 yıldan beri Suriye'de rehin tutulan bu gazeteci kurtarıldı" ifadesini kullandı.

Kurtarılmaya ilişkin askeri bir operasyonun olup olmadığının sorulması üzerine ise Ata, herhangi bir askeri operasyonun gerçekleşmediğini, emniyetin ve istihbarat birimlerinin yaptığı çalışma sonrasında basın mensubunun bulunduğunu kaydetti.

JAPONYA BAŞBAKANI ABE'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bugün telefonda görüştüler.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre görüşmede Japonya Başbakanı Abe, 2015 yılı Haziran ayından bu yana Suriye'de teröristler tarafından rehin tutulan gazeteci Jumpei Yasuda'nın kurtarılmasından ve dün itibarıyla Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Bu hususta ilgili kurumların ve birimlerin iş birliğinden memnuniyetlerini dile getiren iki liderin, Türkiye-Japonya ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma kararlılıklarını da teyit ettikleri belirtildi.

NE OLMUŞTU?

El Kaide, Japon gazeteciyi serbest bırakmak için 10 milyon dolar fidye istemiş ve Japonya bu teklifi reddetmişti.

44 yaşındaki Yasuda, 2015 yılında Türkiye üzerinden Suriye'ye giriş yapmış ve El Kaide tarafından rehin alınmıştı.