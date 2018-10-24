Bahçeli'nin danışmanı, 'MHP'yle ittifak istemediler' dediği AK Partilileri saydı: Fitne ateşine odun taşıdılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, AK Parti'de bazı isimlerin iki partinin ittifak kurmasını istemediğini ve 'fitne ateşine odun taşıdıklarını' iddia etti. Çiçek, bu kişilerin Bülent Arınç, Bekir Bozdağ, Ahmet Davutoğlu, Numan Kurtulmuş ve Ömer Çelik olduğunu ileri sürdü.

Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, "Kriptolar mutlu, zil takıp oynuyorlar" başlığıyla yayımlanan yazısında Bahçeli ve Erdoğan'ın ittifak açıklamalarını değerlendirdi.

AK Parti yönetiminde bulunan bazı kişilerin MHP ile ittifak yapmak istemediğini savunan Çiçek, "AKP içindeki Kürtçü-FETÖ'cü damar bundan büyük rahatsızlık duymaktaydı. Her fırsatta 'bu ittifaka nasıl fitne sokabiliriz, bu ittifakı nasıl bozabiliriz' diye gayret ettiler. MHP'nin yerel seçimlerde Cumhur ittifakının prensiplerini güçlü kılma adına önerdiği ittifakı içlerine sindiremediler ve bu konuda fitne ateşine sürekli odun taşıdılar" dedi.

Yazısına "15 Temmuz sonrası, Türkiye ve bölgemizdeki şartların doğurduğu, Türkiye'deki milli mücadele noktasında yan yana gelen AKP-MHP arasındaki ittifak sona erdi. Bülent Arınçlar, Bekir Bozdağlar, Ahmet Davutoğlular, Numan Kurtulmuşlar, Ömer Çelikler artık mesut ve bahtiyar olabilirler. Bu isim ve benzerleri hayatları boyunca MHP'yi hiç sevmediler, MHP'yi hiç istemediler" ifadesiyle başlayan Çiçek, şöyle devam etti:

— İstanbul Büyükşehir Başkanı olma hayali kuran, sicilinde Türk düşmanı özelliği taşıyan Numan Kurtulmuş "MHP ile ittifak kurarsak, Kürtlerin oyunu alamayız" fitnesini zafere taşımıştır. Yine bilinen Kürtçülerden Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu konuda yanlış yönlendirip ve başarıya ulaşmıştır. AKP içindeki Kürtçü-FETÖ'cü damar bunu referandum döneminde de, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri zamanında defalarca denemiş, başarıya ulaşamamıştı. Ama şimdi başardılar.