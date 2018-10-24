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16:00 24 Ekim 2018
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    Nurşen Aşık

    İranlı turistlerin sahte para verdiği kadın taksici gözyaşlarını tutamadı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Maslak'tan aldığı İranlı turistleri Taksim'e götürdükten sonra sahte 100 lira alıp 40 lira da para üstü veren 60 yaşındaki taksici Nurşen Aşık, aracını yol kenarına çekip hüngür hüngür ağladı.

    30 yıldır şoförlük, emekli olduktan sonra da 5 yıldır taksicilik yapan 60 yaşındaki Nurşen Aşık, Maslak'tan İranlı iki kadın turisti aracına aldı. Taksiye binen müşteriler, Taksim Meydanı'na gitmek istediklerini söyledi.

    ​DHA'nın aktardığı habere göre, müşterilerini Taksim Meydanı'na getiren Nurşen Aşık'a 58 lira taksimetre ücreti için 100 lira verildi. Para üstü veren Aşık, müşterileri indirdikten sonra yoluna devam etti.

    Parayı çantasına koyacağı sırada 100 liranın sahte olduğunu anlayan Aşık, müşterileri bulmak için Taksim Meydanı'na geri döndü ancak İranlı kadınları bulamadı. Hem sahte 100 lira alan hem de cebindeki 40 lirayı para üstü olarak veren Nurşen Aşık aracını yol kenarına çekip hüngür hüngür ağladı.

    'YOLDA SOHBET ETTİK, BANA YİYECEK İKRAM ETTİLER'

    Taksi
    © AA /
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    Dolandırıldığını söyleyen Nurşen Aşık, olayı şöyle anlattı:

    "Durağımızdan araç talep edildi. Müşterileri almak için ben çıktım. Maslak'tan aldım, Taksim'e gitmek istediklerini söylediler. Bir sürü valizleri vardı. Onları taşıdım, aracıma koydum. Yolda sohbet ettik, bana yiyecek ikram etiler. Onları sevdim, 'İranlı kızlar çok güzel oluyor' dedim, iltifat ettim. Taksim Meydanı'na geldik. Taksimetre 58 lira yazdı, 100 lira verdiler, 40 lira para üstü verdim. Müşterileri indirip yoluma devam ettim. Bir sonraki aldığım müşteri de 100 lira verdi onu çantama koydum. İranlı kadınların verdiği 100 lira orada duruyordu. Onu da çantama koymak için aldığımda sahte olduğunu fark ettim. Şimdi onları bulmak için buraya geldim ama gitmişler, dolandırıldım."

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    Etiketler:
    turist, İranlı, sahte para, dolandırıcılık, taksici, Taksim, Maslak, İstanbul
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