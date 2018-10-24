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17:32 24 Ekim 2018
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    Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı yerlerden biri Belgrad Ormanları

    AA: Kaşıkçı cinayeti için Belgrad Ormanı'nda keşif yapıldı

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, cinayetten önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçla Belgrad Ormanı'nda keşif yapıldığı iddia edildi.

    Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / Osman Orsal
    Yeni Şafak: ​Kaşıkçı'nın bedeni Belgrad Ormanı ve Yalova'da aranacak
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

    AA'nın haberine göre, olayın aydınlatılması için yoğun çaba harcayan ekipler, başta konsolosluk çevresi olmak üzere kentin birçok noktasındaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

    Bu kapsamda İstanbul'da Atatürk Havalimanı, Levent ve Sultanahmet başta olmak üzere 62 noktada bulunan 137 kameradan alınan 2 bin saatlik görüntü, özel ekip tarafından incelendi.

    Görüntüler üzerinden, Kaşıkçı'nın infazı için geldiği belirlenen 15 kişilik Suudi ekip ile konsolosluk yetkililerinin, olay öncesi ve sonrasındaki hareketleri adım adım tespit edildi.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS / Brendan Mcdermid
    Ruhani: Suudiler, Kaşıkçı cinayetini ABD'nin koruması olmadan işleyemezdi
    ‘BİR MİNİBÜSÜ, BAHÇE KAPISINDAN İÇERİ GİRİP GİREMEYECEĞİNİ DENEDİLER’

    Görüntülerde, konsolosluk yetkililerinin olaydan bir gün önce 1 Ekim'de akşam saatlerinde diplomatik plakalı bir minibüsü, bahçe kapısından içeri girip giremeyeceğini denedikleri yer alıyor.

    Öte yandan, 1 Ekim'de 3 kişilik bir ekibin de tarifeli uçakla Suudi Arabistan'dan gelerek bir otele yerleştikleri ardından konsolosluğa gittikleri belirlendi.

    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan başka bir ekibin de diplomatik plakalı araçla 1 Ekim'de Belgrad Ormanı'nda keşif yaptığı ortaya çıktı. Aracın Belgrad Ormanı'na girişi ve Kaşıkçı'nın 1 Ekim'de Atatürk Havalimanı'na geliş anlarının yer aldığı fotoğraflara ulaşıldı.

     

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    Etiketler:
    Suudi, İstanbul'da Atatürk Havalimanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı, Belgrad Ormanı', Levent, Sultanahmet, Suudi Arabistan, İstanbul
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