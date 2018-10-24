Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Suudiler çok çaresiz durumda

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm dünyaya anlatması gereken çok şey olduğunu belirterek, "Çok çaresiz durumdalar. Bu işin tam olarak ortaya çıkartılması ancak faillerin Türkiye'de yargı önüne çıkarılması ile olur. Ancak böyle Suudiler en azından yönetimi aklarlar" dedi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Kaşıkçı'nın üzeri çizilecek basit bir kişi olmadığını söyleyen İlnur Çevik, "Kimse Suudilerin dünyaya satmaya çalıştıkları masallara inanmadı. Türkiye olayın üzerine gitti ve bulgularını dünya kamuoyu ile paylaştı ve Suudilerin masalları bir bir iflas etti. Yerle bir oldu" ifadesini kullandı.

"Suudiler, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta bir arbedede Suudi Arabistan'dan özel gelen 'müzakereciler' tarafından öldürüldüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Yani işin esası Suudi Arabistan'dan gönderilen bir infaz timi Kaşıkçı'yı hunharca öldürmüş sonra da parçalara ayırıp İstanbul'da bir 'yerel işbirlikçiye' teslim etmişti…

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünkü AK Parti meclis grup konuşmasında Suudilere bir dizi soru yöneltti. İnfaz timine kim emir verdi? Neden bu 'müzakereciler' basit bir boşanma kağıdı almak için başkonsolosluğa giren adamı alıkoydular? Yerel işbirlikçi kim? Ve daha nice sorular.

Bu soruları ve başkalarına, Suudiler cevap veremiyor. Çok zavallı durumdalar tüm dünyaya anlatmaları gereken çok şey var… Çok çaresiz durumdalar. Bu işin tam olarak ortaya çıkartılması ancak faillerin Türkiye'de yargı önüne çıkarılması ile olur. Ancak böyle Suudiler en azından yönetimi aklarlar. Ama buna yanaşmayacaklar gibi görünüyor…"