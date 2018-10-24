MHP Grup Başkanvekili Usta, partisini TBMM Genel Kurulunda temsil ettiği sırada görevden alındı

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın, Grup Başkanvekilliği görevinden alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, bugün TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde partisini Grup Başkanvekili olarak temsil eden Usta, görüşmeler devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevinden alındı.

Bu gelişmenin ardından, MHP'nin diğer Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Kurul görüşmelerine katıldı.

Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi.