Şanlıurfa'da Saddam Hüseyin'in koruması ölü bulundu

Merkez Haliliye ilçesinin Veysel Karani Mahallesi'nde yaşayan Irak'ın eski devrik lideri Saddam Hüseyin'in korumalarından 68 yaşındaki Adnan Ciri Şemail, evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu.
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Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Şemail'in öldüğünü belirledi.
Şemail'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in idam edilmesinin ardından Shmail'in ailesiyle Türkiye'ye yerleştiği öğrenildi.
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