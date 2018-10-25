Selvi: İtiraf edeyim AK Parti'de moral bozukluğu, kırgınlık bekliyordum ama şaşırdım

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MHP'ye yönelik olarak "İttifakın bozulması konusunda komplo teorilerine değil, üslubuna baksa yararlı olur" dedi. Selvi ayrıca, "İtiraf edeyim, AK Parti Genel Merkezi’ne adım atarken moral bozukluğu ya da en azından bir kırgınlık bekliyordum. Ama şaşırdım" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi, "Cumhur ittifakı ne kadar devam eder?" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti ve MHP tarafından 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için kurulan ittifakla ilgili olarak"Cumhur ittifakı artık ismen devam ediyor ama ruhu kalmadı. Çünkü büyü bozuldu" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinde yer alan bazı isimlere üslup konusunda eleştirilerde bulunan Selvi, "MHP ittifakın bozulması konusunda komplo teorilerine değil, üslubuna baksa yararlı olur" dedi.

"İtiraf edeyim, AK Parti Genel Merkezi'ne adım atarken moral bozukluğu ya da en azından bir kırgınlık bekliyordum. Ama şaşırdım. Geçen hafta ziyaret ettiğimde karşılaştığım tablo neyse dün karşılaştığım manzara da aynıydı. Olağandışı bir hava yoktu" diyen Selvi, AK Parti'nin izleyeceği yol haritası konusunda da şunları kaydetti:

— MHP ile cumhur ittifakını sürdürmek

— Yerel seçim hazırlıklarını yürütmek.