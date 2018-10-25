Meral Akşener, İYİ Partili milletvekillerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) adına gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.
Kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Akşener, "Bir gün benden gelecek bir telefon ile vicdanınız arasında kalırsanız, vicdanınızı dinleyin" dedi.
Akşener'in bu ifadesi, sosyal medyada dikkati çekti.
Değerli İYİ Parti milletvekilleri;— Meral Akşener (@meral_aksener) October 24, 2018
Emeklilikte Yaşa Takılanlar adına gösterdiğiniz çabadan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.
Bir gün benden gelecek bir telefon ile vicdanınız arasında kalırsanız, vicdanınızı dinleyin.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)