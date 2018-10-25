'MHP, İstanbul için Gökçek gibi bir sürpriz isim üzerinde müzakere yapıyor'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i aday göstermeyi planladığı iddia edilen MHP'de, İstanbul için de sürpriz bir isim üzerinde müzakere yapıldığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberinde MHP yönetiminin Ankara'da Gökçek'i aday göstermeyi düşündüğü iddiası hatırlatıldı.

© AA / Murat Kaynak Ahmet Hakan: Melih Gökçek'in keyfi yerinde

"Gökçek'in ise 'bir konsensus olması halinde MHP'den aday olmayı düşündüğü' ileri sürülürken, kulislerde 'Gökçek'in adaylığının AKP 'nin Ankara'daki oylarını bölebileceği' konuşuluyor" denen haber, şöyle devam etti:

— Gökçek'in özellikle Ankara'da büyük bir seçmen kitlesinin bulunduğu" belirtilirken, MHP'nin "her ilde kazanma hesapları yaptığı" da ifade ediliyor. Bu doğrultuda da 1398 belediye başkanı adayını seçerken 'halk nezdinde sevilen, güvenilir, halka hizmet etmiş' isimlere öncelik verildiği partide konuşulurken, İstanbul dahil her yerde aday gösterme kararı alan MHP yönetimi, her ilde seçimi kazanmayı, 'kazanamasa da en çok oyu almayı' hedefliyor.

— Gökçek isminin de bu anlayıştan yola çıkarak düşünüldüğü kaydediliyor. Gökçek'in, 'MHP'nin aklında olan bir isim olduğu ve bu doğrultuda değerlendirmeye alındığı' belirtilirken, parti yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de 'Gökçek gibi süpriz bir isim üzerinde müzakere yaptığı' öğrenildi.