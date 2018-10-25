Gazi Üniversitesi çalışanı 19 kişiye FETÖ'den gözaltı

Ankara'da FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de yer aldığı Gazi Üniversitesi'nin 19 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılardan 16'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'sinin halen üniversitede görev yaptığı, 9'unun ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.