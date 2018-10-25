Gazi Üniversitesi çalışanı 19 kişiye FETÖ'den gözaltı

Zanlılardan 16'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerden 7'sinin halen üniversitede görev yaptığı, 9'unun ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkardı.
Zanlılardan 16'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerden 7'sinin halen üniversitede görev yaptığı, 9'unun ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
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